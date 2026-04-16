Ізраїльські війська готуються до припинення вогню в Лівані
16 квітня 2026, 19:09
Воно має розпочатися о 19:00 за місцевим часом.
Армія оборони Ізраїлю готується до припинення вогню в Лівані.
Про це повідомляє Haaretz.
Видання зазначило, що високопоставлені командири Цахал отримали наказ підготувати війська, які наразі дислокуються на півдні Лівану, до перемир’я.
Ізраїльським військовим повідомили, що припинення вогню розпочнеться в проміжку часу між 19:00 та північчю.
Напередодні у Вашингтоні пройшла зустріч представників Лівану та Ізраїлю, яка поклала старт прямим переговорам між країнами, до яких їх схиляли США.
З боку американської сторони участь брали держсекретар США Марко Рубіо, радник Державного департаменту США Майкл Нідгем, посол США в Лівані Мішель Ісса й посол США при ООН Майк Волц.