Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїльські війська готуються до припинення вогню в Лівані

16 квітня 2026, 19:09
Фото: з вільного доступу
Воно має розпочатися о 19:00 за місцевим часом.
Армія оборони Ізраїлю готується до припинення вогню в Лівані. 
 
Про це повідомляє Haaretz.
 
Видання зазначило, що високопоставлені командири Цахал отримали наказ підготувати війська, які наразі дислокуються на півдні Лівану, до перемир’я.
 
Ізраїльським військовим повідомили, що припинення вогню розпочнеться в проміжку часу між 19:00 та північчю.
 
Напередодні у Вашингтоні пройшла зустріч представників Лівану та Ізраїлю, яка поклала старт прямим переговорам між країнами, до яких їх схиляли США.
 
З боку американської сторони участь брали держсекретар США Марко Рубіо, радник Державного департаменту США Майкл Нідгем, посол США в Лівані Мішель Ісса й посол США при ООН Майк Волц.

 

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється