Швеція ухвалила законопроєкти про приєднання до Спецтрибуналу

"Ми не повинні підводити народ України", – заявила глава МЗС Швеції.

Уряд Швеції 16 квітня схвалив два законопроєкти щодо приєднання країни до Спецтрибуналу з питань злочину агресії та Міжнародної комісії з претензій щодо України.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Стенергард у соцмережі Х.

"Сьогодні уряд Швеції схвалив два законопроєкти щодо приєднання Швеції до Спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії та Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України", – написала Стенергард.

За її словами, москва має бути притягнута до відповідальності за свої дії та порушення міжнародного права.

"Ми не повинні підвести народ України та не повинні дозволити рф пожинати плоди своєї агресії", – додала Стенергард.