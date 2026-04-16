Швеція ухвалила законопроєкти про приєднання до Спецтрибуналу

16 квітня 2026, 21:07
Фото: РБК
Уряд Швеції 16 квітня схвалив два законопроєкти щодо приєднання країни до Спецтрибуналу з питань злочину агресії та Міжнародної комісії з претензій щодо України.
 
Про це повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Стенергард у соцмережі Х.
 
"Сьогодні уряд Швеції схвалив два законопроєкти щодо приєднання Швеції до Спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії та Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України", – написала Стенергард.
 
За її словами, москва має бути притягнута до відповідальності за свої дії та порушення міжнародного права.
 
"Ми не повинні підвести народ України та не повинні дозволити рф пожинати плоди своєї агресії", – додала Стенергард.
 
Нагадаємо, що раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування Передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення спеціального трибуналу. 

 

