Президент Бразилії зробив заяву про війну в Україні
16 квітня 2026, 21:33
Луїз Інасіу Лула да Сілва. Фото: wlna.info
Лула да Сілва зазначив, що Бразилія не підтримувала рф, натомість підтримує переговори.
Бразилія ніколи не підтримувала росію у війні та не визнавала її право окуповувати території України, але завжди виступала за припинення війни через переговори.
Про це в інтерв'ю виданню El Pais розповів президент Бразилії Лула да Сілва.
За словами да Сілва, на початку повномасштабного вторгнення обидві сторони та їхні союзники мали ілюзії щодо швидкої перемоги. Він зазначив, що президент США Джозеф Байден розраховував на швидке знищення росії, тоді як російський диктатор путін сподівався на миттєве захоплення України.
"Байден думав, що скоро знищить росію. А росія думала, що скоро знищить Україну. Вони помилялися. Війна триває вже чотири роки", – підкреслив президент Бразилії.
Лула да Сілва зауважив, що війна триває вже чотири роки, спричиняючи колосальні людські жертви та фінансові втрати. Він вкотре наголосив на позиції Бразилії: країна ніколи не визнавала права рф на вторгнення, проте бачить вихід лише у дипломатичній площині.
Да Сілва також висловив сумнів, що бойові дії припиняться найближчим часом без зовнішнього втручання в форматі переговорів. Оскільки наразі жодна зі сторін не досягла своїх цілей.