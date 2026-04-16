Президент Бразилії зробив заяву про війну в Україні

Лула да Сілва зазначив, що Бразилія не підтримувала рф, натомість підтримує переговори.

Бразилія ніколи не підтримувала росію у війні та не визнавала її право окуповувати території України, але завжди виступала за припинення війни через переговори.

Про це в інтерв'ю виданню El Pais розповів президент Бразилії Лула да Сілва.

За словами да Сілва, на початку повномасштабного вторгнення обидві сторони та їхні союзники мали ілюзії щодо швидкої перемоги. Він зазначив, що президент США Джозеф Байден розраховував на швидке знищення росії, тоді як російський диктатор путін сподівався на миттєве захоплення України.

"Байден думав, що скоро знищить росію. А росія думала, що скоро знищить Україну. Вони помилялися. Війна триває вже чотири роки", – підкреслив президент Бразилії.