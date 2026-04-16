Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент Бразилії зробив заяву про війну в Україні

16 квітня 2026, 21:33
Президент Бразилії зробив заяву про війну в Україні
Луїз Інасіу Лула да Сілва. Фото: wlna.info
Лула да Сілва зазначив, що Бразилія не підтримувала рф, натомість підтримує переговори.
Бразилія ніколи не підтримувала росію у війні та не визнавала її право окуповувати території України, але завжди виступала за припинення війни через переговори.
 
Про це в інтерв'ю виданню El Pais розповів президент Бразилії Лула да Сілва.
 
За словами да Сілва, на початку повномасштабного вторгнення обидві сторони та їхні союзники мали ілюзії щодо швидкої перемоги. Він зазначив, що президент США Джозеф Байден розраховував на швидке знищення росії, тоді як російський диктатор путін сподівався на миттєве захоплення України.
 
"Байден думав, що скоро знищить росію. А росія думала, що скоро знищить Україну. Вони помилялися. Війна триває вже чотири роки", – підкреслив президент Бразилії.
 
Лула да Сілва зауважив, що війна триває вже чотири роки, спричиняючи колосальні людські жертви та фінансові втрати. Він вкотре наголосив на позиції Бразилії: країна ніколи не визнавала права рф на вторгнення, проте бачить вихід лише у дипломатичній площині.
 
Да Сілва також висловив сумнів, що бойові дії припиняться найближчим часом без зовнішнього втручання в форматі переговорів. Оскільки наразі жодна зі сторін не досягла своїх цілей.

 

бразиліявійна в Україніросія окупанти

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється