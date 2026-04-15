Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон

Генеральний директор Служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Паллосон у своїй колонці, написаної з нагоди виходу нового щорічного звіту відомства, стверджує, що росія була, є і буде загрозою безпеці Естонії та Європи. Ця загроза не зникне в осяжному майбутньому. Окрім відкритої військової агресії, Москва активно використовує приховані методи впливу: дезінформацію, кібератаки, вербування та маніпуляції у соцмережах. Мета цих дій – підірвати суспільну єдність, зруйнувати довіру до державних інституцій і ослабити країну зсередини. Відповіддю на ці виклики є не лише міцна оборона, а й поінформоване та стійке суспільство, яке усвідомлює небезпеку і здатне їй протистояти.

Цього року минає 35 років від відновлення незалежності Естонії та повторного створення Служби внутрішньої безпеки Естонії (KAPO). З погляду безпеки за цей час естонська держава і суспільство зіткнулися з низкою загроз, що змінювалися. Ми разом протистояли цим викликам, вчилися на них і ставали сильнішими. Ці десятиліття роботи з різноманітними безпековими викликами дали нам безцінний досвід і сформували KAPO як спроможну інституцію, готову відповісти на нинішні виклики. Ми усвідомлюємо, що безпека є складним та взаємопов'язаним явищем. Окрім сильної воєнної оборони, Естонії потрібні ефективна внутрішня безпека, дієві інституції, верховенство права та поінформоване суспільство. У країні, яка цінує свободу, все це ґрунтується на довірі.

Загальна картина загроз не змінилася. Головним супротивником Естонії залишається той самий – ним була, є і в осяжному майбутньому залишатиметься росія з її імперським мисленням.

Авторитарні держави прагнуть впливати на демократичні суспільства і розколювати їх, підривати довіру до державних інституцій та послаблювати стійкість і здатність країн ухвалювати рішення. Ослаблену зсередини державу легше зламати. Досвід Естонії та її історична пам'ять допомагають нам розуміти ці небезпеки. Наше суспільство знає і пам'ятає, що означає втратити свободу.

Місія KAPO – захищати конституційний лад і внутрішню безпеку Естонії. Але ми не живемо і не діємо в ізоляції: події у світі впливають на нас і на наше відчуття безпеки. Загрози внутрішній безпеці Естонії значною мірою випливають із нестабільного зовнішнього середовища. Через це сучасний ландшафт загроз є різноманітним і багатошаровим. Поряд із триваючою агресією росії проти України та іншими воєнними конфліктами дедалі помітнішими стають невійськові загрози.

Суб'єкти, які переслідують ворожі цілі, зазвичай діють приховано. Протидія операціям зовнішнього впливу є одним із основних фронтів боротьби для Естонії та її союзників. Супротивник прагне підірвати суспільну згуртованість і союзи, а також довіру до держави. Санкції обмежили ворожу діяльність росії, зокрема її пропагандистські зусилля. Значна частина цієї активності перемістилася до соцмереж, де її посилюють штучний інтелект і алгоритмічно керовані інформаційні потоки. Такі зусилля спрямовані на те, щоб переконати окремих людей подавати ворожі наративи як власні, адже пропаганда ефективніша, коли її поширюють місцеві голоси. Торік ми неодноразово бачили спроби дестабілізувати внутрішню стабільність Естонії за допомогою простих і дешевих кампаній у соцмережах – від повідомлень про замінування до атак на місцеву громаду в Нарві, і все це в Telegram. Для супротивника успіхом вважається, коли такі кампанії підхоплюють основні медіа, оскільки це підсилює достовірність і охоплення ворожих меседжів. Подібні атаки, ймовірно, триватимуть.

Ми й надалі розглядаємо активні операції російських спецслужб у різних середовищах як серйозну загрозу безпеці Естонії. Ми бачимо спроби вербувати людей на естонсько-російському кордоні, кампанії в соцмережах, спрямовані на вербування так званих одноразових співучасників і складні кібервторгнення, спрямовані проти систем державного та приватного секторів. Торік ми виявили рекордну кількість осіб, які діяли в інтересах російських спецслужб, і видворили іноземних громадян, що становили загрозу безпеці. Це не свідчить про зростання рівня загрози, радше це відображає превентивну ефективність зусиль Естонії у сфері внутрішньої безпеки.

Унаслідок послідовних контрзаходів Служби внутрішньої безпеки Естонія не є сприятливим середовищем для насильницького ідеологічного чи релігійного екстремізму або тероризму. Загроза з боку ультраправого та ісламістського екстремізму залишається низькою.

Проте ми маємо зберігати пильність, щоб не допустити перенесення до Естонії конфліктів на Близькому Сході, ідеологічного екстремізму та ширшої культури насильства в нашому взаємопов'язаному світі. Тут не діють терористичні організації, але ми повинні пильно стежити за ситуацією, щоб запобігати нападам окремих осіб, які радикалізувалися або зазнали впливу екстремістських поглядів онлайн. Соціальні мережі стають каталізатором нормалізації насильства, особливо приваблюючи молодь і впливаючи на неї. Великі платформи соцмереж могли б зробити реальні кроки для обмеження шкідливого контенту, однак короткострокова комерційна логіка часто змушує їх діяти навпаки.

Забезпечення економічної безпеки та запобігання корупції набувають щораз більшого значення. Держава вкладає дедалі більше ресурсів в оборону та енергетику, а це посилює потребу в ефективному зниженні ризиків у цих сферах. Ми всі разом маємо забезпечити, щоб суспільство отримувало максимальну віддачу від цих інвестицій.

Служба внутрішньої безпеки щодня працює над тим, щоб Естонія була складною ціллю і щоб люди почувалися в країні в безпеці. У співпраці з внутрішніми й міжнародними партнерами ми підтримуємо достатньо міцну систему захисту, щоб реагувати на ці загрози й виклики. Ми також надаємо підтримку нашим союзникам щоразу, коли це дозволяють наші знання, можливості та ресурси. Обмежувальні та ізоляційні контрзаходи й санкції, які Служба внутрішньої безпеки, естонська держава та Європа загалом застосовують проти росії, є ефективними і допомагають захищати внутрішню безпеку Естонії. Хочу наголосити, що санкції – засіб примусити до припинення війни – працюють. Війна в Україні не закінчилася, але ми сповільнили хід військової машини росії.

Ми високо цінуємо внесок і допомогу людей Естонії, громадян інших країн, партнерських установ і союзників. Безпечна держава спирається на поінформоване й стійке суспільство. Люди, які помічають підозрілу активність, критично оцінюють інформацію, не поширюють ворожі наративи і повідомляють про потенційні загрози, роблять життєво важливий внесок у безпеку Естонії.

Довіра всередині держави і суспільства є одним із найефективніших захисних шарів від потенційних загроз. Цей щорічний огляд дає уявлення про ландшафт загроз і про найдієвіші способи їх пом'якшення.

