Сили оборони підтвердили удар по НПЗ у російському Туапсе

16 квітня 2026, 20:53
Сили оборони підтвердили удар по НПЗ у російському Туапсе
Пожежа там палає вже понад 15 годин.
Українські безпілотники у ніч проти 16 квітня уразили нафтопереробний завод "Туапсинский", що у Краснодарському краї рф.
 
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
 
Там розповіли, що уразити вдалось низку інфраструктурних обʼєктів нафтотермінала порту Туапсе, який є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ.
 
Цей завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та відіграє важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку й експорту. Комплекс належить компанії "Роснефть".
 
Унаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також місткості резервуарного парку морського термінала і Туапсинського НПЗ. Після влучань на місці спалахнула велика пожежа.
 
У Генштабі додали, що, окрім Туапсинського НПЗ, протягом 15-16 квітня українським військовим вдалось уразити райони зосередження окупантів, засоби ППО та пункти управління на тимчасово окупованих територіях.
