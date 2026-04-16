Системи ППО знищують 90% ворожих цілей – Зеленський

Однак є проблема з ракетами до цих систем, наголосив глава держави.

Системи протиповітряної оборони знищують понад 90% ворожих цілей.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

"У нас є перехоплювачі, у нас є F-16. У нас є інші системи, такі як Patriot, IRIS-T, NASAMS. Ми знищуємо все, наприклад, сьогодні наші F-16 та інші системи знищили всі крилаті ракети. і більш ніж 600 дронів, які у нас були. Не все, але дуже великий відсоток", – сказав Зеленський. Президент поскаржився, що при цьому є проблема із дефіцитом протибалістичних ракет. "Нідерланди вже нам допомогли не один раз із цими ракетами, але, на жаль, ми маємо про це говорити щодня, тому що щодня у нас є такі атаки балістикою", – додав Зеленський.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що США не припинять постачання дефіцитних систем ППО.

"Я сподіваюсь, що Сполучені Штати не припинять постачання нам дефіцитних систем... Для нас це ключове. Ми використовуємо для цього не американські, а європейські гроші, включно з підтримкою Нідерландів. Ви знаєте про програму PURL, яка, до речі, під контролем Генсека НАТО. Він менеджує цей процес, це дуже складно - знайти фінансування на цю програму. Я сподіваюсь, що вони цю програму не закриють", – сказав Зеленський.

При цьому глава держави додав, що такий ризик є, враховуючи ситуацію на Близькому Сході.