Сибіга: Нові оборонні союзи зроблять Україну опорою Європи

Київ хоче будувати нову безпекову вісь від Чорного моря до Балтики.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна може стати ключовим елементом європейської архітектури безпеки. За його словами, для цього є конкретний інструмент – нові регіональні оборонні союзи, зокрема з Туреччиною та Норвегією.

"Ми не прагнемо перебувати в "сірій зоні", виходити з логіки розподілу сфер впливу і повертатися до формату "Ялти", – підкреслив міністр.

Сибіга наголосив, що Київ бачить себе не об'єктом чужих домовленостей, а повноправним гравцем у формуванні нового безпекового порядку на континенті. Нові партнерства, на його думку, мають великий потенціал і здатні стати реальною альтернативою вакууму безпеки, який виник через зволікання з членством України в НАТО.

Сибіга пояснив логіку потенційних союзів: Туреччина має найбільший після росії флот, а також контролює Босфор і Дарданелли; Норвегія межує з росією, має потужний оборонно-промисловий комплекс і сильну економіку. За його словами, такий формат "зшив би чорноморсько-балтійську вісь".

При цьому міністр окремо наголосив: нові оборонні союзи не будуть альтернативою існуючим альянсам, а потрібні для зміцнення безпекових позицій і отримання справжніх дієвих гарантій безпеки.