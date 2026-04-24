Сибіга: Нові оборонні союзи зроблять Україну опорою Європи
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна може стати ключовим елементом європейської архітектури безпеки. За його словами, для цього є конкретний інструмент – нові регіональні оборонні союзи, зокрема з Туреччиною та Норвегією.
"Ми не прагнемо перебувати в "сірій зоні", виходити з логіки розподілу сфер впливу і повертатися до формату "Ялти", – підкреслив міністр.
Сибіга наголосив, що Київ бачить себе не об'єктом чужих домовленостей, а повноправним гравцем у формуванні нового безпекового порядку на континенті. Нові партнерства, на його думку, мають великий потенціал і здатні стати реальною альтернативою вакууму безпеки, який виник через зволікання з членством України в НАТО.
Сибіга пояснив логіку потенційних союзів: Туреччина має найбільший після росії флот, а також контролює Босфор і Дарданелли; Норвегія межує з росією, має потужний оборонно-промисловий комплекс і сильну економіку. За його словами, такий формат "зшив би чорноморсько-балтійську вісь".
При цьому міністр окремо наголосив: нові оборонні союзи не будуть альтернативою існуючим альянсам, а потрібні для зміцнення безпекових позицій і отримання справжніх дієвих гарантій безпеки.