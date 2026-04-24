Журі Венеційської бієнале виключило росію та Ізраїль із боротьби за головні нагороди

Журі Венеційської бієнале оголосило, що не розглядатиме росію та Ізраїль серед претендентів на головні нагороди – "Золотого" та "Срібного левів".

Про це повідомляє італійське агентство Ansa.

У заяві членів журі зазначається, що країни, лідери яких обвинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людяності, виключаються з боротьби за головні відзнаки. Йдеться, зокрема, про президента росії владіміра путіна та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Попри це, національні павільйони обох країн продовжать участь у виставці, однак не зможуть претендувати на ключові нагороди. Своє рішення журі пояснило прагненням захищати права людини.

У пресслужбі бієнале наголосили, що журі працює незалежно від організаторів і самостійно визначає лауреатів. Водночас організація не втручається у питання допуску чи участі національних павільйонів.

Венеційська бієнале – одна з найпрестижніших подій у світі сучасного мистецтва, яка проходить раз на два роки в Італії. Вона об’єднує міжнародні виставкові проєкти та національні експозиції різних країн.

росія тривалий час брала участь у бієнале, однак у 2022 році її виставку скасували після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цьогорічне повернення російського павільйону викликало критику з боку європейських політиків. Зокрема, представники Єврокомісії заявляли, що це суперечить спільній позиції ЄС щодо російської агресії.

Також міністри культури 22 європейських країн підписали спільне звернення із закликом переглянути рішення про участь росії у виставці.