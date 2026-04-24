Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Журі Венеційської бієнале виключило росію та Ізраїль із боротьби за головні нагороди

24 квітня 2026, 17:19
facebook.com/MKIPUkraine
Журі Венеційської бієнале оголосило, що не розглядатиме росію та Ізраїль серед претендентів на головні нагороди – "Золотого" та "Срібного левів".

Про це повідомляє італійське агентство Ansa.

У заяві членів журі зазначається, що країни, лідери яких обвинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людяності, виключаються з боротьби за головні відзнаки. Йдеться, зокрема, про президента росії владіміра путіна та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Попри це, національні павільйони обох країн продовжать участь у виставці, однак не зможуть претендувати на ключові нагороди. Своє рішення журі пояснило прагненням захищати права людини.

У пресслужбі бієнале наголосили, що журі працює незалежно від організаторів і самостійно визначає лауреатів. Водночас організація не втручається у питання допуску чи участі національних павільйонів.

Венеційська бієнале – одна з найпрестижніших подій у світі сучасного мистецтва, яка проходить раз на два роки в Італії. Вона об’єднує міжнародні виставкові проєкти та національні експозиції різних країн.

росія тривалий час брала участь у бієнале, однак у 2022 році її виставку скасували після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цьогорічне повернення російського павільйону викликало критику з боку європейських політиків. Зокрема, представники Єврокомісії заявляли, що це суперечить спільній позиції ЄС щодо російської агресії.

Також міністри культури 22 європейських країн підписали спільне звернення із закликом переглянути рішення про участь росії у виставці.

ІзраїльВладімір ПутінБеньямін Нетаньягуросія окупантиВенеційська бієнале

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється