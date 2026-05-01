"Хезболла" переймає досвід України: Ізраїль виявився неготовим до нової загрози

01 травня 2026, 11:53
Фото: topwar.ru
Ізраїльські солдати в Лівані заявили, що підрозділи перебувають у стані паніки.

Іран та його союзники, зокрема ліванське угруповання "Хезболла", дедалі активніше застосовують тактику дешевих і смертоносних дронів, запозичену з війни в Україні. При цьому Ізраїль виявився непідготовленим до такої загрози.

Про це пише The Wall Street Journal.

FPV-дрони як нова зброя

За словами військових чиновників і солдатів, "Хезболла" все частіше використовує дрони з видом від першої особи (FPV) для атак на ізраїльські війська. Такі безпілотники важко виявити, вони надзвичайно точні і коштують лише кілька сотень доларів за штуку.

Угруповання нещодавно опублікувало десятки відеороликів, на яких FPV-дрони вражають танки, бронетехніку та екскаватори. Експерти з безпілотників і військові аналітики зазначили, що оператори "Хезболли" є досвідченими і, найімовірніше, пройшли спеціальне навчання.

Особливе занепокоєння викликають FPV-дрони, прикріплені до оптоволоконних кабелів: ними складніше керувати, але їх неможливо зупинити існуючими засобами радіоелектронної боротьби.

Ізраїльські солдати в Лівані заявили, що підрозділи перебувають у стані паніки й імпровізують – наприклад, накривають техніку та аванпости сітками для перехоплення дронів. Цей метод Україна використовує вже давно.

Один із резервістів розповів, що "Хезболла" запускає FPV-дрони в бік його підрозділу в середньому не менше 10 разів на день. Збиття одного дрона іноді може тривати годину. За його словами, в Ізраїлі до цієї проблеми не ставилися серйозно аж до недавніх смертей.

"Якщо Ізраїль не вб'є операторів, вони вдосконалять свої навички. Вони набираються досвіду. Навіть коли їхній дрон виходить з ладу, це теж досвід", – сказав незалежний військовий аналітик Ігаль Левін. За його словами, в останні тижні до нього зверталися за консультаціями численні ізраїльські резервісти та офіцери.

Україна пропонувала допомогу – її проігнорували

Український уряд неодноразово пропонував Ізраїлю обмінятися досвідом протидії іранській дроновій загрозі. Ці пропозиції були проігноровані. Тепер ізраїльський уряд і військові зіштовхнулися зі зростаючою критикою всередині країни за непідготовленість – незважаючи на наявний приклад війни в Україні.

Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
