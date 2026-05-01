Відсутність техніки на параді 9 травня відображає реальний стан війни для росії – Каллас

Невдачі рф у досягненні військових цілей "стають дедалі очевиднішими".

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала рішення росії провести парад на 9 травня без важкої військової техніки, заявивши, що це красномовно свідчить про перебіг війни.

Про це вона сказала після зустрічі з міністрами закордонних справ Нордично-Балтійської вісімки 30 квітня.

"Вперше за багато років парад Перемоги в москві відбудеться без важкої військової техніки. Це багато про що говорить щодо перебігу війни для росії", – підкреслила Каллас.

Топдипломатка ЄС також зазначила, що "сувора статистика з поля бою показує, що росія втрачає рекордну кількість солдатів", а невдачі рф у досягненні військових цілей "стають дедалі очевиднішими".

Міноборони росії раніше оголосило, що парад 9 травня в москві пройде без військової техніки через "поточну ситуацію" – не уточнивши причин детальніше.

Примітно, що на параді в москві планує бути присутній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Цьогорічний парад на Красній площі вперше за 20 років пройде без військової техніки. Речник кремля Дмитро Пєсков пояснив це "терористичною активністю Києва" та тим, що "рік не ювілейний".