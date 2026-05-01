Сікорський і посланець путіна влаштували сварку в соцмережах

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і спецпосланець кремля Кирило Дмитрієв обмінялися різкими випадами в соцмережі X.

Суперечка почалася після того, як Сікорський прокоментував заяву глави дипломатії ЄС Каї Каллас. Вона наголосила, що росія не хоче брати участь у жодному діалозі, тому її слід поставити у становище, за якого рф перейде від імітації до реальних переговорів.

"Шкода, що деякі чоловіки не мають її яєць", – написав Сікорський, поширивши допис Каллас.

Це не залишилося поза увагою Дмитрієва – представника кремля, залученого до переговорів зі США. "Я хотів би, щоб деякі чоловіки та жінки, зокрема Радек і Кая, мали трохи розуму, а не лише "яйця"", – відповів він.

Сікорський відреагував коротко і жорстко: "Я тебе не знаю, шахраю".