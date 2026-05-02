У Німеччині прокоментували виведення військових США

02 травня 2026, 13:59
У Німеччині прокоментували виведення військових США
Наразі в Німеччині перебуває майже 40 тисяч американських військових.

Європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, заявив у суботу, 2 травня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у відповідь на плани Вашингтона вивести з країни п'ять тисяч американських військовослужбовців.

Про це повідомляє Reuters.

"Німеччина на правильному шляху в цьому плані", – додав Пісторіус, вказавши на розширення збройних сил країни, прискорення закупівлі військового обладнання та будівництво інфраструктури.

За словами Пісторіуса, наразі в Німеччині перебуває майже 40 тисяч американських військових.

"Присутність американських солдатів у Європі, й особливо в Німеччині, відповідає нашим інтересам та інтересам Сполучених Штатів", – зазначив Пісторіус.

Проте, за його словами, "було очікувано, що США виведуть війська з Європи, включаючи Німеччину".

У відповідь на різку критику з боку президента США Дональда Трампа щодо витрат на оборону європейські країни НАТО, включаючи Німеччину, пообіцяли взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону. Однак через обмежені бюджети та значні прогалини у військовому потенціалі регіону знадобиться багато років, щоб задовольнити власні потреби у сфері безпеки.

Пентагон оголосив, що США виведуть п'ять тисяч військовослужбовців із Німеччини, яка є союзником Вашингтона по НАТО. 

