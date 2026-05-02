Прем’єр Чехії вперше зустрінеться із Зеленським на саміті в Вірменії

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш проведе в неділю в Вірменії короткі особисті переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це прем'єр-міністр повідомив порталу iDnes.cz.

Бабіш не уточнив тему переговорів. Він зустрінеться із Зеленським особисто вперше з моменту вступу на посаду глави нинішнього уряду Чехії.

Бабіш та інші представники партій, що входять до складу нинішньої урядової коаліції, критично ставилися до України і конкретно до Зеленського.

"Там я також проведу короткі двосторонні зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером, прем'єр-міністром Сербії та президентом Молдови. Вперше я також проведу переговори з президентом України Зеленським", – розповів він про поїздку на саміт Європейської політичної спільноти після повернення з візиту до Азербайджану, Казахстану та Узбекистану.

"Важливо, щоб ми зустрілися", – сказав Бабіш про зустріч із Зеленським.

Прем'єр-міністр Чехії при цьому не планує відвідувати Україну. "Ні, я не поїду до Києва", – зазначив він.

Однак він додав, що в майбутньому може зустрітися із Зеленським на конференції в Польщі, яка, як передбачається, буде присвячена відновленню України.

3 травня прем'єр-міністр Бабіш вилетить до Вірменії на саміт Європейської політичної спільноти, на якому будуть розглядатися питання енергетичної та економічної безпеки, поточної геополітичної ситуації та зміцнення стабільності в Європі.