Зеленський після нічної атаки: росію до дипломатії треба змусити санкціями

01 травня 2026, 13:06
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Якщо росія не хоче переходити до дипломатії добровільно, її потрібно до цього змусити, зазначив президент.

росія не хоче переходити до дипломатії добровільно, тому її потрібно до цього змусити далекобійними санкціями.

Про це написав президент Володимир Зеленський в Телеграм, реагуючи на російську дронову атаку в ніч на п’ятницю, 1 травня.

Він нагадав, що за цю ніч було 210 ударних дронів, і близько 140 із них – "шахеди". Рашисти атакували українську енергетику, критичну інфраструктуру і цивільні обʼєкти.

"Цієї ночі росіяни знову воювали проти звичайних багатоповерхівок в Одесі – станом на зараз відомо про пʼятьох поранених та пожежі у двох будинках. Також у Кривому Розі через удар дроном поранено людину. На Харківщині атакували залізничну інфраструктуру, били по тягових підстанціях. Були пошкодження, пожежа вагонів. Через обстріл знеструмлено тисячі сімей. Били також по Сумщині та Запорізькій області", – написав глава держави.

За словами Зеленського, саме такі щоденні удари показують, що потрібно більше тиску на росію. І потрібно послаблювати агресора, щоб у Європи було більше безпеки.

"Продовження санкційної політики має бути, як і синхронізація всіх наших санкцій із партнерами. Наші далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це абсолютно справедливо, а головне – обмежує можливості рф затягувати цю війну. Якщо росія не хоче переходити до дипломатії добровільно, її потрібно до цього змусити. І я вдячний усім, хто нам у цьому допомагає", – додав президент.

