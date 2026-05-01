росія вдарила дронами по Одесі: є поранені

01 травня 2026, 08:11
facebook.com/DSNSODE
Спалахнули пожежі у висотних будинках та в порту.

Вночі 1 травня російська армія атакувала Одещину ударними дронами. Під удар потрапили житлові багатоповерхівки в обласному центрі та портова інфраструктура на півдні регіону.

За даними начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, безпілотники влучили у дві висотки Хаджибейського району. У 16-поверховому будинку виникла пожежа, в іншому – загоряння охопило 11-й та 12-й поверхи. Рятувальники уточнили, що в 13-поверховому будинку дрон влучив у квартиру на 12-му поверсі, зруйнувавши її. Окрім того, пожежа спалахнула на даху 16-поверхівки.

Постраждали двоє людей – обом надали необхідну допомогу, один із них проходитиме лікування амбулаторно. Усі пожежі оперативно ліквідували.

Також пошкоджень зазнала портова інфраструктура в області, де теж виникла пожежа.

Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
