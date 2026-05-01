росія вдарила дронами по Одесі: є поранені

Спалахнули пожежі у висотних будинках та в порту.

Вночі 1 травня російська армія атакувала Одещину ударними дронами. Під удар потрапили житлові багатоповерхівки в обласному центрі та портова інфраструктура на півдні регіону.

За даними начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, безпілотники влучили у дві висотки Хаджибейського району. У 16-поверховому будинку виникла пожежа, в іншому – загоряння охопило 11-й та 12-й поверхи. Рятувальники уточнили, що в 13-поверховому будинку дрон влучив у квартиру на 12-му поверсі, зруйнувавши її. Окрім того, пожежа спалахнула на даху 16-поверхівки.

Постраждали двоє людей – обом надали необхідну допомогу, один із них проходитиме лікування амбулаторно. Усі пожежі оперативно ліквідували.

Також пошкоджень зазнала портова інфраструктура в області, де теж виникла пожежа.