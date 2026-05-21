Суд у Туреччині усунув лідера опозиції

Рішення суду може посилити позиції Ердогана та загострити кризу в головній опозиційній партії.

Суд у Туреччині скасував обрання Озгюра Озеля лідером головної опозиційної Республіканської народної партії, що може посилити позиції президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Як повідомляє агенція Bloomberg, апеляційний суд Анкари визнав недійсними результати партійного з’їзду 2023 року, на якому Озель переміг Кемаля Киличдароглу. Партія ще може оскаржити рішення.

Після вердикту турецький фондовий ринок різко просів: індекс Borsa Istanbul 100 втратив понад 6%, через що торги тимчасово зупиняли.

Суд фактично відкрив шлях до повернення Киличдароглу на чолі CHP. Аналітики вважають, що це може загострити внутрішню кризу в опозиції напередодні президентських виборів.

Рішення також посилило побоювання щодо тиску на опозицію в Туреччині. Останніми місяцями влада активізувала розслідування та арешти щодо опозиційних політиків, зокрема соратників ув’язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу.