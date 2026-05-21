Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Суд у Туреччині усунув лідера опозиції

21 травня 2026, 19:55
Суд у Туреччині усунув лідера опозиції
УНІАН
Рішення суду може посилити позиції Ердогана та загострити кризу в головній опозиційній партії.

Суд у Туреччині скасував обрання Озгюра Озеля лідером головної опозиційної Республіканської народної партії, що може посилити позиції президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Як повідомляє агенція Bloomberg, апеляційний суд Анкари визнав недійсними результати партійного з’їзду 2023 року, на якому Озель переміг Кемаля Киличдароглу. Партія ще може оскаржити рішення.

Після вердикту турецький фондовий ринок різко просів: індекс Borsa Istanbul 100 втратив понад 6%, через що торги тимчасово зупиняли.

Суд фактично відкрив шлях до повернення Киличдароглу на чолі CHP. Аналітики вважають, що це може загострити внутрішню кризу в опозиції напередодні президентських виборів.

Рішення також посилило побоювання щодо тиску на опозицію в Туреччині. Останніми місяцями влада активізувала розслідування та арешти щодо опозиційних політиків, зокрема соратників ув’язненого мера Стамбула Екрема Імамоглу.

 

Туреччинаопозиціясуд

Останні матеріали

Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється