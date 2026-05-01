Тиск Зеленського щодо вступу до ЄС загострює відносини із союзниками – FT

01 травня 2026, 10:59
Тиск Зеленського щодо вступу до ЄС загострює відносини із союзниками – FT
фото: Офіс президента
Зеленський почув "гірку правду" від лідерів ЄС на саміті на Кіпрі.

Наполегливість президента України Володимира Зеленського щодо швидкого вступу до ЄС посилює напруженість у відносинах із європейськими столицями.

Про це пише Financial Times із посиланням на сімох чиновників, присутніх на відповідних переговорах.

Членство – це не подарунок

Високопоставлені українські чиновники використали нещодавні зустрічі з європейськими та американськими колегами, щоб розкритикувати підхід Єврокомісії до розширення та наполягати на прискоренні процесу вступу. Київ стверджує, що Брюссель потребує України в ЄС не менше, ніж Україна хоче приєднатися до Союзу.

"Членство – це не подарунок", – сказав один із посадовців. "Вони кажуть: "Ви нам винні". І це не допомагає", – додав інший. Третій чиновник висловився ще різкіше: "У нас тут справжня проблема. Зеленський і його оточення ніколи по-справжньому не розуміли, як працює розширення ЄС".

Символічне членство Київ не розгляне

Франція та Німеччина останніми тижнями запропонували поетапний процес, за яким Україна отримуватиме „символічні" переваги та поступовий доступ до механізмів ЄС в обмін на реформи. За таким сценарієм повноправне членство може зайняти щонайменше десятиліття.

Зеленський відкинув цю ідею. "Україна захищає себе і, безперечно, захищає Європу – не символічно, люди насправді гинуть. Ми захищаємо спільні європейські цінності. Я вважаю, ми заслуговуємо на повноправне членство", – заявив він минулого тижня.

За словами двох високопоставлених українських чиновників, Зеленський доручив дипломатам навіть не вступати в дискусії щодо поетапних пропозицій – лише про повноправне членство. "Ми навіть не будемо це обговорювати", – сказав один із них.

На саміті на Кіпрі кілька лідерів ЄС намагалися "стримати" очікування українського президента. "Йому довелося почути гірку правду. Це буде не так просто, як він думає", – сказав четвертий чиновник.

Попри це, Київ вірить, що ЄС із часом "стане більш реалістичним" і наблизиться до позиції України. Кілька дипломатів ЄС визнали, що розуміють розчарування Зеленського – особливо на тлі чотирьох років повномасштабної війни та фактичного відсторонення США від мирного процесу. Однак вони наголошують: процес розширення має ґрунтуватися на заслугах.

"Ми – єдині друзі, які в нього залишилися, тож йому, мабуть, варто краще контролювати свої висловлювання", – сказав один із дипломатів.

Реформи застопорилися

Додаткову напруженість створює уповільнення реформ в Україні – особливо у сферах верховенства права та боротьби з корупцією. Чиновники ЄС вказують на пропущені дедлайни впровадження законодавства, яке дало б Києву більший доступ до ринків енергоносіїв та промислових товарів. Крім того, Київ чинить опір проханню Брюсселя підвищити податки для бізнесу як умову для виділення частини схваленого кредиту в 90 млрд євро.

"Їхні внутрішні реформи застопорилися. Це погано, і всі це знають", – резюмував один із співрозмовників FT.

