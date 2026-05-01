Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI

Дослідники Королівського інституту об'єднаних сил (RUSI) у сфері цифрових технологій та їхнього військового застосування д-р Піа Хюш, Прерана Джоші та Ноа Сільвія наголошують: ажіотаж навколо ролі ШІ у війні в Ірані затьмарює глибше питання – сучасні армії проміняли обдуманісить на швидкість. ШІ глибоко вкорінений у всю військову машину США – від логістики й навчання до цілевказання й кіберзахисту, тож фокус лише на ударах не дає побачити повної картини нормалізації цих технологій. Автори застерігають, що навіть найжорсткіші запобіжники не усувають ризику того, що технологія керуватиме людським ухваленням рішень, а не сприятиме йому, і що для Європи ця війна може стати ще одним поштовхом до технологічного суверенітету.

У шаленому медіациклі вперто тримається одна тема: роль штучного інтелекту в обороні. Заяви про понад 1000 цілей, уражених американською армією за перші 24 години війни в Ірані, продемонстрували військовий темп і розмах, недосяжні самими лише людськими зусиллями. Питання, чутки й непорозуміння щодо оборонного ШІ отримали нове життя.

До буму ШІ: десятиліття військових алгоритмів

Упровадження ШІ нині набирає обертів у несекретних і таємних оборонних системах, перетворюючи темп ухвалення рішень в армії. Оборонні й розвідувальні структури й далі шукають способи синтезувати свої величезні масиви розрізнених даних і зрештою вдосконалити цикли збору, аналізу та поширення розвідувальної інформації, аби дістати якусь форму переваги над противниками.

Втім, хоча базові принципи аж ніяк не є новим явищем для американської та ізраїльської військових архітектур, поширення цих інструментів на всіх рівнях оборонної структури заслуговує на більшу увагу. У міру того як інструменти ШІ стають невід'ємною частиною корпоративної ІТ-інфраструктури та оперативних систем виконання бойових завдань, вони нормалізуються й несуть ризик того, що людський розcуд буде проміняно на гонитву за швидкістю.

Демістифікація використання ШІ в циклах ураження цілей

Значну частину медійної уваги привернуло використання ШІ армією США для ураження цілей у війні в Ірані. За повідомленнями, Claude від Anthropic використовували в системі Palantir Maven Smart System (MSS) для допомоги в американському цілевказанні, що дало змогу уражати тисячі цілей за лічені дні. Це твердження одразу спричинило обурення, і паралелі швидко провели до ізраїльського застосування ШІ для цілевказання в геноцидній кампанії в Газі.

Відколи Algorithmic Cross Warfare Team (більше відома як Project Maven і сумнозвісна через страйки працівників Google у 2018 році) уперше прагнула інтегрувати ШІ в робочі процеси Міністерства оборони майже десятиліття тому, ШІ став невіддільною частиною цифрової модернізації завдань цілевказання – не лише в США, а й у таких арміях, як китайська, російська, українська та британська.

Новизною, схоже, є масштаб і темп спільних американо-ізраїльських операцій в Ірані. США раніше не проводили високоточних ударів у такому темпі за всю свою сучасну історію – і це досягнення, схоже, стало можливим завдяки повсюдному впровадженню ШІ в їхні цифровізовані системи.

Як докладно пояснено в інших публікаціях, алгоритми не замінюють людей повністю – вони не просто беруть усі сирі дані й видають готовий, затверджений профіль цілі. Натомість зовнішні моделі даних інтегруються в Palantir MSS, що сама розміщується в Amazon Web Services. MSS – це платформа, що інтегрує дані з широкого кола джерел у єдину панель управління, де розміщено цілу низку інструментів для робочих процесів ухвалення рішень, зокрема для цілевказання. Багато з цих інструментів задіюють ШІ і використовуються для розширення можливостей або виконання конкретних завдань у циклі цілевказання, як-от:

злиття даних і розвідувальної інформації;

виявлення, ідентифікація, класифікація та супровід об'єктів і людей, що становлять інтерес;

створення, моделювання, тестування, уточнення та пріоритизація варіантів дій (COA);

візуалізація розвідданих або варіантів дій;

наведення, постановка завдань, узгодження та синхронізація бойових засобів та вогню;

оцінки супутньої шкоди;

оцінки результатів після удару.

Рівень машинної автоматизації різниться між цими завданнями, причому кілька західних армій закріпили "доречні" або "контекстно-залежні" стандарти необхідної людської участі. Гнучкість цих формулювань зосереджується на людському судженні, а не на жорсткому контролі людини над кожною дією на полі бою. Проте автоматизація не звільняє від відповідальності: навіть якщо ціль уражено без явного людського рішення, мають бути командири й аналітики, яких притягуватимуть до відповідальності за будь-які помилки чи прорахунки, що призводять до жертв серед мирного населення.

Наприклад, американський удар по школі в Мінабі, що забрав життя майже 200 цивільних, схоже, був наслідком хибних історичних даних. Це людська, а не машинна помилка, спричинена браком ретельності в циклах розвідки цілей і, ймовірно, посилена ослабленням органів пом'якшення шкоди цивільним. Різноманітні інструменти на основі ШІ майже напевно були задіяні у відстеженні, моделюванні та / або підборі озброєнь для цієї цілі, але саме люди – командири, аналітики й технічні фахівці – повинні нести відповідальність як юридичну, так і в публічному дискурсі.

З огляду на чутливість і технічно-операційну складність циклу ураження цілей, ступінь людського нагляду за функціями на основі ШІ в Ірані залишається неясною. Однак навіть якщо терміновість диктує добір цілей під тиском, ми мусимо притягувати Міністерство оборони до відповідальності за те, як їхні внутрішні процеси адаптуються до впровадження ШІ. Внутрішні механізми підзвітності мають залишатися надійними та прозорими, попри складність встановлення відповідальності за швидкі, складні й часто автоматизовані завдання. Моделі та робочі процеси необхідно постійно вдосконалювати й тестувати, щоб враховувати засвоєні уроки та запобігати повторенню помилок. Якщо оцінки пропорційності автоматизуються, відповідальні за ризики на високому рівні мають розуміти їхню точність і те, як їхні оператори надають пріоритет зменшенню шкоди цивільному населенню. Ширше кажучи, сучасні армії повинні працювати над тим, щоб операційна ефективність і тактичний вплив не підмінювали продуману, законну стратегію.

За межами цілевказання: реалії розгортання оборонного ШІ

Цілевказання на основі ШІ забрало всю увагу на себе. Така монофокусність ризикує залишити поза увагою інші застосування в обороні й затьмарює тихіші способи, якими переформатовуються американські військові операції на рівні планування, координації та виконання. Щоб зрозуміти вплив ШІ на оборонний сектор, дискусія має проаналізувати, як різні форми інструментів ШІ – прогнозувальні, генеративні, агентські та інші – по-різному використовуються у військових застосуваннях, і поставити питання, де й чому запобіжники можуть розходитися.

Логістика. Допоміжні функції часто наводять як основні сфери використання оборонного ШІ – від удосконалених ланцюгів постачання для координації швидшої доставки пального та боєприпасів до прогнозувальних алгоритмів, що оптимізують графіки технічного обслуговування військової техніки. Управління оборонної логістики США (DLA) повідомляє про понад 200 випадків використання й 55 моделей ШІ на різних етапах розгортання у своїх операціях. Легко прирівняти ці випадки до більш буденних і повсюдних технологій підвищення продуктивності, а тим самим ризикувати звуженням публічної дискусії щодо їхнього впливу на формування військових операцій.

Навчання та навчальні маневри. Із різним рівнем складності, армія США застосовує передові набори інструментів ШІ для навчання особового складу, де варіанти оперативних сценаріїв створюють із надлюдською швидкістю, щоб змоделювати реальні ситуації. Важливість цього проявилася у Стратегії ШІ Міністерства оборони США 2026 року, де зазначено, що якщо навчальні маневри не передбачають ШІ, вони підлягають перегляду директорами програм з контролю витрат.

Переклад і лінгвістика. У більш непомітних випадках ШІ в системах обробки природної мови (NLP) може використовуватися для просіювання й синтезу великих обсягів даних – як-от перехоплених комунікацій – з кількох мовних джерел, знов-таки в темпі. Такий лінгвістичний синтез міг би пропонувати ефективність людським перекладачам, але виклики щодо розрізнених і обмежених точок даних у таємних середовищах залишаються в усій обороні для введення ШІ в експлуатацію в таких контекстах.

Кібербезпека. У кіберпросторі ШІ може бути залучений до роботи. З огляду на потенціал підтримки оборонних кібероперацій у системах федерального та національного уряду США та в центрах оперативного моніторингу безпеки, перетин ШІ з кіберобороною заслуговує на пильнішу увагу.

Розрізнення прогнозувальних та генеративних моделей так само важливо враховувати. Випадки використання, що виходять за межі прогнозувального аналізу ШІ для підтримки логістики та графіків обслуговування, у бік генеративних моделей ШІ, можуть створювати додаткові ризики й "можуть мати слабке розуміння нюансів військової політики". Хоча армія США доклала чимало зусиль до етичних міркувань у використанні ШІ, виклики залишаються – особливо щодо надмірної залежності військового персоналу від цих моделей. З огляду на те, що цикли ухвалення рішень для цілевказання у війні в Ірані стискаються, чи залишається відносна швидкість обдумування рішень людиною незмінною? Незалежно від наявності жорстких запобіжників, ця взаємозалежність людей і машин, що працюють у різному темпі, несе ризик того, що технологія керуватиме людським ухваленням рішень, а не сприятиме йому.

Розгортати чи розлучатися: засекречений кошмар технологічного постачальника

Широта цих випадків використання ілюструє вкоріненість інструментів ШІ в усьому ланцюгу американських військових і розвідувальних структур. Хоча Міністерство оборони США інвестувало у диверсифікацію свого пулу комерційних постачальників, законтрактувавши 800 мільйонів доларів з OpenAI, Anthropic, Google та xAI у 2025 році, спроможність розгортати складні моделі обробки даних у засекречених середовищах виходить за межі програмування та потребує розуміння військових нюансів, а це залишається дефіцитним ресурсом у цій царині.

Попри те що високозасекречені середовища оповиті таємницею, суперечки щодо майбутнього розгортання або відокремлення моделей ШІ за зачиненими дверима стають дедалі публічнішими. У нещодавньому листі працівники Google закликали свого виконавчого директора "відмовитися від будь-яких засекречених навантажень" з боку американського уряду. На іншому фронті Anthropic стала першою, хто розгорнув свої системи в засекреченому середовищі, а її процедура "розлучення" з Міністерством оборони, як і очікувалося, виявилася складною: потрібне відокремлення активів, персоналу та знань, а не просто, як про це говорять, "відключення" Claude AI від оборони США. По той бік Атлантики дискусія про надмірну залежність від американських технологічних постачальників у чутливих системах тепер має прискоритися з урахуванням висновків із цих гучних процесів за участю американських компаній у військових і розвідувальних системах.

По той бік океану: наслідки для європейських партнерів

Фактологічна оцінка використання ШІ в обороні може відігравати лише другорядну роль у формуванні ширшого європейського громадського сприйняття цієї теми. Натомість громадську думку можуть скеровувати ширші, помітні в медіа повідомлення про використання ШІ у війні. З огляду на й без того низький рейтинг схвалення європейцями американо-ізраїльської атаки, це може стати ще одним поштовхом до більшої незалежності від американських технологій та оборонної політики.

На тлі напружених відносин з другою адміністрацією Трампа європейські союзники вже активно шукають європейський технологічний суверенітет, зокрема для застосувань ШІ в обороні. Але зростання європейських компаній, що пропонують альтернативи американським оборонним технологічним постачальникам, – це не лише питання довіри, а й безпосередня економічна конкуренція, особливо там, де неамериканське походження сприймається як перевага продукту.

Якщо громадське сприйняття використання ШІ в іранському конфлікті й далі асоціюватиметься з жертвами серед мирного населення, з війною, яку багато хто вважає такою, що суперечить міжнародному праву, і в якій навіть найближчі союзники США, як-от Велика Британія, не поспішають повністю підтримувати американські дії, – це може стати ще одним поштовхом для європейської оборонної техноекосистеми. Втім, чи зможуть європейські спроможності ШІ насправді вибирати цілі з більшою розбірливістю, чи європейські військові командири використовуватимуть їх інакше і відповідно до протоколів, доктрини та етичних уявлень, що значно відрізняються від американських та ізраїльських, – це вже інше питання.

Джерело: RUSI