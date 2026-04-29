Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю

Відомий американський історик, професор стратегічних досліджень шотландського Університету Сент-Ендрюса Філліпс О'Брайен вважає, що подвійна блокада Перської затоки запустила дві гонки на час. Втім, він переконаний, що часовий тиск більший на Вашингтон, а не на Тегеран. Іран має 33,8 мільярда доларів резервів, підтримку росії та Китаю і простір для адаптації, тоді як адміністрація Трампа загнана в кут проміжними виборами 3 листопада 2026 року та найбільш непопулярною війною в історії США. Ринки вже перестали вірити заявам Трампа про швидку перемогу – нафта Brent перетнула 114 доларів за барель, а всередині самої адміністрації наростає розкол між оптимізмом президента і скепсисом віцепрезидента Венса.

Ключова подія останніх трьох тижнів – подвійна блокада, яка тепер у центрі уваги. У певному сенсі вона запустила дві гонки на час: одну іранську й одну американську. Це захопливі перегони, в яких ідеться про економічний і політичний тиск на обидва боки, тож я подумав, що почну з того, що окреслю їх. Зовсім не очевидно, на кого зрештою буде більший часовий тиск.

Також за останні кілька днів стало зрозуміло, що формуються три виразні наративи щодо стану війни – два з адміністрації Трампа і один, у який, схоже, вірить більшість решти світу. Наративи адміністрації Трампа найкраще описати як наратив Трампа і наратив Джей Ді Венса, і вони справді дуже відрізняються. Решта світу, варто зауважити, схиляється до наративу Венса. І обидва наративи тісно пов'язані з тим самим часовим тиском, про який ітиметься насамперед.

Те, що люди починають усвідомлювати зараз, – це те, що військова перевага завжди буде заручницею політичної необхідності, а час – це величезний політичний чинник. Дивує, що цей простий, але засадничий урок доводиться вивчати знову і знову.

Подвійні перегони на час

Одне з найбільш дратівливих явищ останніх місяців – спостерігати з недовірою, як уряд США раз за разом припускає, що країна, яку він атакує чи якій погрожує, просто сидітиме склавши руки й не адаптуватиметься. Ця помилка призвела до однієї зовнішньополітичної невдачі за іншою, бо інші держави не грають за нібито вашингтонськими правилами і вживають заходів, аби врятувати себе. Це сталося в торговельній війні, навіть у Венесуелі (де режиму Мадуро, схоже, вдалося зберегтися ціною відмови від самого Мадуро) і в іранській війні. Іран зробив адаптивні кроки, до яких США явно не були готові й яких не передбачили – від дрібних, як-от удари по об'єктах в інших країнах Перської затоки, до великих, як-от перекриття Ормузької протоки.

Уряд США, схоже, повторює цей сценарій і в обговоренні наслідків американської блокади Ірану або, точніше, подвійної американо-іранської блокади всієї торгівлі з Перської затоки. Так, блокади можуть бути ефективним інструментом. Я б стверджував, що в Першій світовій війні блокада була важливим чинником у поразці Німеччини, а в Другій – ще більш нищівною проти Японії. Але в обох випадках блокаді знадобилися роки, щоб мати реальний стратегічний вплив. Це норма. Найбільше дивує, що дехто зараз вважає, що ці блокади матимуть прискорений і миттєвий ефект. Варто розглянути це припущення. Ба більше, варто окремо розкласти в часі можливі наслідки блокади для Ірану і для США, бо вони мають дуже різні розрахунки.

Іранські перегони на час

Ефективність американської блокади Ірану визначатимуть два засадничі питання. Перше: коли для Ірану настане критична точка або з грошима, або зі сховищами для нафти? Друге: що зробить іранський уряд, коли наблизиться до цих моментів? Багато хто, зокрема президент США, схоже, вважає, що відповіді відносно прості, тоді як насправді – аж ніяк ні.

Почнімо з грошей. Якщо Іран не може продавати нафту на відкритому ринку, він, звісно, рано чи пізно зіткнеться з готівковою кризою. За оцінками, надходження від продажу нафти становили близько 35% доходів іранського уряду у 2025–2026 роках до того, як усе це почалося. Це доволі вагома частка, і втрата її на тривалий період, безперечно, буде болісною. Проте, ймовірно, знадобиться багато місяців, якщо не років, перш ніж це матиме бодай якийсь стратегічний вплив.

Адже, наприклад, Іран не починає свою гонку на час із нульової позначки. Іранський уряд вступив у війну, маючи приблизно 33,8 мільярда доларів готівкових резервів. У 2024 році Іран заробив на нафті близько 43 мільярдів доларів за весь рік. Тобто наявні резерви на момент початку війни – це приблизно 9 місяців нафтових продажів. Слід припускати, що Іран має такий запас міцності, яким можна маневрувати.

Та й це не все.

Інші чинники, які можуть допомогти Ірану відтермінувати готівкову кризу в його перегонах на час, можна звести щонайменше до чотирьох змінних, які я бачу. Серед них:

1) той факт, що Іран отримав значно більший дохід з кінця лютого до початку квітня, коли мав змогу продавати нафту за дуже завищеними цінами. Частина тієї нафти ще в дорозі, а платежі надходять. Тож скорочення доходів від нинішньої блокади ймовірно, почне відчуватися лише в середині травня, але це лише початок процесу;

2) іранський уряд, ймовірно, спрямує наявні ресурси на те, щоб утриматися при владі – це його головна мотивація. Він візьме гроші, які має чи отримає, і поставить виживання режиму на перше місце. Це не означає, що він просто продовжить витрачати, як раніше. До речі, якщо вже на те пішло, це означає ще більші страждання для іранського народу;

3) іранський уряд також, імовірно, може розраховувати на певну економічну підтримку від своїх друзів (росії та Китаю), щоб і далі функціонувати – від продовольства до економічної допомоги. Варто зауважити, що, за повідомленнями, росія і Китай нарощують підтримку Ірану;

4) нарешті, він може навіть надалі здобувати певні суми, наприклад, стягуючи плату за прохід Ормузькою протокою зі своїх сусідів – і тепер у нього буде ще більше стимулів так робити.

Інакше кажучи, Іран може адаптуватися й відтермінувати наслідки фінансового тиску на якийсь час, і уряд США має діяти, виходячи з того, що так і станеться.

Далі – перегони на час щодо іранських сховищ для нафти, дефіцит яких, як тепер дехто каже, може виявитися нищівним, хоча ще місяць тому про це майже ніхто не говорив. Контури аргументу зрозумілі. Якщо Іран не може відвантажувати нафту так, як робив це роками, її доведеться десь зберігати. Проте потужностей зберігання у нього обмаль, і нові резервуари швидко не побудуєш. Дилема, з якою Іран зіткнеться, наблизившись до межі (можливо, в травні), така: якщо нафту нікуди дівати, доведеться, можливо, заглушувати свердловини.

Саме на це і сподівається Трамп. Йому, схоже, кажуть, що якщо Іран заглушить свердловини, це може спричинити серйозні механічні та структурні проблеми. Я не експерт у цьому, тож не хочу гадати. Втім, аргумент, схоже, пов'язаний із тиском усередині системи законсервованої свердловини. Це може як пошкодити наявну інфраструктуру, так і дуже ускладнити перезапуск свердловини після завершення кризи. Для довідки, ось аргумент на цю тему, доволі прихильний до позиції трампістів.

Тож коли Трамп говорить про "вибух" іранської нафтової системи – він має на увазі саме це. Для орієнтиру: Трамп заявив 26 квітня, що іранська нафтова система може "вибухнути" за три дні. Це сьогодні. Тож стережіться.

Моя проблема з цим як у цілковитого нефахівця полягає в тому, що ідея, нібито Іран просто прийме руйнування своєї нафтової системи без спроб адаптуватися, – це той самий старий, безуспішний спосіб, у який США дотепер провадили свою політику. Іранці можуть діяти у відповідь на цю проблему і наступально, і оборонно. Вони можуть, наприклад, продовжувати завантажувати танкери, якщо матимуть до них доступ. Вони можуть спробувати прорвати блокаду, відправляючи повні танкери до Китаю, що змусило б США піти на конфронтацію з китайцями в момент, коли це їм невигідно. Іранці можуть навіть піти на досить страшну ескалацію. Вони можуть просто пригрозити спустити викачану нафту в затоку, що спричинило б екологічну катастрофу для країн затоки (союзників США).

Іранці вже реагують тим, що спалюють (через факели) більше пального, ніж раніше. Гадаю, вони обмірковують і інші варіанти.

У найгіршому для Ірану сценарії вони можуть навіть заглушити свердловини й прийняти збитки на себе. Це означало б великі контракти на відбудову для китайців та інших після війни, але також і те, що іранський уряд не пристане на жодну угоду, яка послабила б його контроль над владою (його кінцева мета).

Адміністрація Трампа, схоже, припускає, що ці дві іранські перегони на час чинитимуть достатній тиск на іранський уряд, щоб той пристав на угоду, яка дозволить адміністрації Трампа оголосити перемогу й піти. Якщо іранська держава не адаптуватиметься чи не намагатиметься врятуватися – можливо, вони матимуть рацію.

Зауважте: дотепер вони не мали рації жодного разу.

Американські перегони на час

Якщо іранці змагаються у двох дуже різних перегонах на час, то США, точніше, адміністрація Трампа, зіткнулися з однією. Але для адміністрації різниця в тому, що ця гонка не безстрокова. Власне, вона має точну дату, яку знає кожен і кожна собака: 3 листопада 2026 року.

Це лише шість місяців.

Це день проміжних виборів у США 2026 року, мабуть, найважливіших проміжних виборів від 1862 року. Адміністрація Трампа не може йти на ці вибори з дуже високими цінами на нафту і найбільш непопулярною війною в історії США, яка все ще триває. Ба більше, ця війна вже нарешті показує ознаки того, що може розколоти коаліцію MAGA.

Тож реальний дедлайн для Трампа мінімізувати вплив війни на вибори настає за кілька місяців до них. Трамп муситиме оголосити перемогу (легка частина) і переконати американський народ, що війна була того варта (важка частина), якщо Республіканська партія хоче мати бодай якийсь шанс зберегти позиції на виборах. Уже зараз республіканські аналітики панікують через те, як війна впливає на політичну ситуацію.

Значення цього дедлайну зростатиме з кожним днем, що триває війна, з кожним підвищенням цін на пальне в США та з кожним новим ударом по світовій економіці. Це вже руйнує позицію республіканців як партії, яка краще дбає про економіку. Опитування в цій сфері промовисті, як демонструє нещодавно оприлюднене опитування IPSOS.

Якщо коротко, ми, схоже, стали свідками перегонів між вибуховим обвалом позицій Республіканської партії і вибухами іранських нафтових свердловин. І, якщо вірити новинам із Вашингтона, США цю гонку програють. В останні години просочилися повідомлення про те, що адміністрація обмірковує варіант оголосити перемогу й піти. Якщо так і зроблять – вони точно програли свою гонку.

Три наративи

Хронологія 28 квітня була захопливою. Нафтові ринки точно почали день із переконанням, що Трамп у пастці і що є цілком висока ймовірність, що ця війна-блокада затягнеться надовго. Усі різноманітні індекси відчутно зросли, а Brent Crude фактично сягнула рівня, вищого за будь-який, на якому закривалися торги від початку війни. Незадовго до 9 ранку за східним часом США ціна перевищила 112 доларів за барель. Я обвів цей пік на знімку вчорашніх торгів.

Це, до речі, було вище за будь-яку ціну закриття за останні роки. Ось як це виглядає на тлі цін за останній рік – здавалося, ось-ось буде новий максимум.

І тут, ніби якимось дивом, саме коли ціни сягали нового максимуму, Трамп опублікував допис про те, що Іран ось-ось викине білий прапор і відчайдушно прагне угоди.

"Іран щойно повідомив нас, що він перебуває у "стані колапсу". Вони хочуть, щоб ми якомога швидше "відкрили Ормузьку протоку", поки вони намагаються розібратися зі своєю ситуацією з керівництвом (що, як я вважаю, їм вдасться!). Дякую за увагу до цього питання".

Це була частина загальної кампанії Білого дому, спрямованої на те, щоб подати США як ту сторону, що керує переговорами і відхиляє іранські пропозиції, бо вони недостатньо далекосяжні. Це сталося, як ви, безперечно, знаєте, через чотири дні після того, як Трамп заявив, що Іран загнаний у кут і що він контролює ситуацію. Послуговуючись однією зі своїх улюблених фраз, Трамп вигукнув: "У нас усі козирі, у них – жодного!"

Такий граничний оптимізм щодо своєї стратегічної позиції Трамп регулярно демонстрував упродовж останнього місяця, намагаючись контролювати наратив. Часто йому це вдавалося. У минулому ринки, схоже, приймали його впевнений тон, і ціна на нафту йшла вниз. І хоча жодне інше джерело не підтверджувало цих надмірно оптимістичних повідомлень, якщо це казав Трамп – про це широко писали, і достатньо людей, схоже, вірили йому.

Аж до цього моменту. Що було помітно вчора і донині – це те, що після початкового зниження ціни на нафту після доволі оптимістичного твердження Трампа ринок каже: "Маячня". Brent Crude, наприклад, зараз вище 114 доларів за барель (а якщо точно – 114,45 на момент публікації цього тексту). Ринок більше не вірить, що Трамп розуміє, що відбувається, або що він говорить хоч щось схоже на правду.

Ба більше, майже весь аналіз, що не походить безпосередньо від Трампа, зводиться до того, що США застрягли в перетягуванні канату з Іраном, з якого не можуть вибратися без укладення складної угоди. Чи не найяскравіший приклад такого погляду – публічний виступ канцлера Німеччини Фрідріха Мерца перед групою студентів у Німеччині. Мерц мало переймався почуттями Трампа і заявив, що іранці принижують адміністрацію Трампа, у якої немає легкого виходу. Ось його цитата:

Іранці, очевидно, дуже вправні в переговорах або, точніше, дуже майстерні в тому, щоб не вести переговорів, дозволяючи американцям прилітати до Ісламабада і знову відлітати без жодного результату. Цілу націю принижує іранське керівництво, особливо ці так звані Вартові ісламської революції. І тому я сподіваюся, що це закінчиться якомога швидше.

Трампа, до речі, зачепили слова Мерца, і він учора ввечері відповів, але за трампістськими мірками це було доволі слабко й невпевнено.

"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що для Ірану нормально мати ядерну зброю. Він не знає, про що говорить! Якби Іран мав ядерну зброю, увесь світ опинився б у заручниках. Я роблю щодо Ірану зараз те, що інші держави або президенти мали б зробити вже давно. Не дивно, що в Німеччини все так погано – і в економічному плані, і загалом!"

Проте поза наративами Трампа і решти світу формується ще один наратив і не звідкись, а зсередини самої адміністрації Трампа. Якщо придивитися, можна навіть побачити тріщини, що починають з'являтися всередині адміністрації, поки президент відчайдушно намагається подати все в найкращому світлі. Мене вразив один фрагмент ближче до кінця статті в New York Times про те, наскільки жорстку лінію тримає Трамп. Навіть ті, хто намагався його підтримувати, говорили про те, що блокаді знадобляться місяці, щоб спрацювати, а скептики в адміністрації ставилися холодно до самої ідеї, що Іран близький до зламу.

Деякі чиновники адміністрації вважають, що продовження блокади ще на два місяці завдасть значної довгострокової шкоди енергетичній галузі Тегерана. Нафтові свердловини не можна вмикати й вимикати, і вони зазнають пошкоджень, якщо їх змусять зупинитися, що потягне за собою дорогі ремонтні роботи. Іран, стверджують ці чиновники, піде на угоду, щоб уникнути таких довгострокових проблем. Проте інші в адміністрації заявили, що ця оцінка хибна, зазначивши, що позиції Ірану лише зміцніли, а Корпус вартових ісламської революції лише посилив свій контроль над владою.

Цілком імовірно, що остання оцінка пов'язана з кимось, близьким до віцепрезидента Джея Ді Венса. У межах боротьби наративів захопливо спостерігати, як джерела, близькі до Венса, тепер намагаються провести чітку лінію, що відмежовує його від оптимістичніших картин, які малюють Трамп і міністр оборони Піт Геґсет. The Atlantic два дні тому опублікувало велику статтю про це – варто прочитати. Ось посилання.

Цей третій наратив, можливо, найцікавіший з усіх, бо показує політичну ситуацію всередині Республіканської партії і додає ваги тезі, що саме США – та сторона, на яку часовий тиск більший. Якщо джерела в адміністрації атакують інші джерела в адміністрації, і Венс, схоже, ключова фігура в цьому, то це тому, що вони розуміють: війна непопулярна, і їй судилося ставати ще більшим тягарем для країни. І поки Венс, якого від самого початку широко вважали скептиком щодо війни, виносить свій наратив у публічний простір, прихильники війни, як-от його великий політичний суперник Марко Рубіо, стали тихішими.

Тож стежте за цим третім наративом. Що частіше він з'являтиметься, то краще адміністрація розуміє, в якій біді опинилася.

