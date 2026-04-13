Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен

Відомий американський історик, професор стратегічних досліджень шотландського Університету Сент-Ендрюса Філліпс О'Брайен у свіжому тижневому огляді акцентує на тому, що українські лідери почали скептично оцінювати гарантії безпеки США та відкинули будь-який тиск спрямований на припинення ударів по нафтогазовій галузі рф. Він наголошує, що дії Трампа, а саме війна з Іраном та зняття санкцій із російської нафти, щедро винагородили російський бюджет новими доходами. Втім, О'Брайен бачить головну проблему росіян у тому, що вони не розуміють, як можуть здолати українську оборону.

Минулого тижня адміністрація Трампа дізналася, як важко вести війну, тоді як українці демонструють свої можливості та набувають досвіду. У неділю переговори між США та Іраном завершилися без досягнення угоди, залишивши адміністрацію Трампа перед дилемою, яку вона сама собі створила. Чи повертатися до бомбардувань? Ескалувати конфлікт? Чи відмовитися від переговорів? Вони вели цю війну майже у стані марення, вважаючи, що те, на що вони сподівалися, якось чарівним чином здійсниться. Пам’ятаєте: стукніть підборами і скажіть "Я думаю, що зможу", і Ормузька протока просто "природно" відкриється.

Українці ніколи не страждали на магічне мислення. З самого початку у них був ворог, сповнений рішучості їх знищити. Водночас вони плекали надію та нереалістичні очікування, особливо щодо США, але також і щодо деяких європейських партнерів. Минулого тижня, можна сказати, усі ці надії були публічно відкинуті. Україна почала розмовляти зі США та Європою іншою мовою, і це саме по собі варте уваги.

Кілька людей просили мене оцінити, наскільки рішення Трампа про бомбардування Ірану допомогло російській економіці, тоді як українські удари по російських нафтовидобувних об’єктах завдали їй шкоди. Ось приблизний розрахунок – тільки не розповідайте про це Полу Кругману, інакше я втрачу свою Нобелівську премію з економіки.

Нарешті, російська весняна наступальна операція триває вже понад 3 тижні, і, як видається, росія все ще зазнає територіальних втрат.

Українці перестали вдавати

Лише в п’ятницю я опублікував допис про те, як президент Зеленський, мабуть, вперше відверто висловився про те, що США діють у змові з росією.

Невдовзі після публікації Зеленський пішов ще далі. У своєму твіті, адресованому безпосередньо європейським політикам, Зеленський заявив, що Європі слід планувати власну оборону, спираючись виключно на європейські ресурси, без участі США. Щоб підготуватися до такого світу, Зеленський закликав до досить радикальних заходів – створення нових та розширення наявних структур. Цікаво, що він закликав включити Туреччину до нової, оновленої європейської структури безпеки (яка, схоже, має бути своєрідним більш унітарним Європейським Союзом). Варто уважно прочитати всю заяву.

І це ще не все. Далі, у тому ж ланцюжку твітів, Зеленський заявив, що США намагаються змусити Україну відмовитися від Донбасу, водночас поставив під сумнів будь-яку значущість американських гарантій безпеки. Що отримали українці, відмовившись від ядерної зброї під тиском США свого часу? Нічого.

Отже, протягом кількох годин Зеленський натякнув, що США працюють на користь росії або разом із нею над скасуванням санкцій проти росії, намагаються змусити Україну відмовитися від Донбасу в обмін на беззмістовні гарантії безпеки, а також що Європі слід почати мислити прро майбутнє оборони без участі США.

Це можна розцінювати лише як досить кардинальну зміну тону з боку Зеленського: США більше не є надійним і ключовим партнером для майбутнього України, а натомість перетворилися на вкрай ненадійного партнера, який, схоже, діє у змові з росією, водночас загрожуючи безпеці всієї Європи.

І Зеленський був далеко не єдиним. Протягом тижня керівник його офісу Кирило Буданов не лише відкинув тиск з боку США з вимогою припинити українські удари по російських нафтових об'єктах (подробиці – у статті, опублікованій у п’ятницю), але й публічно поставив під сумнів роль США як посередника, натякнувши, що адміністрація Трампа, схоже, поспішає укласти угоду, якої прагне путін.

Цей відкритий український скептицизм щодо США та адміністрації Трампа, схоже, поширюється далеко за межі вищого керівництва української держави. Європейські дипломати загалом говорять про серйозні сумніви українців щодо цінності будь-яких гарантій безпеки з боку США. Такий скептицизм щодо США загалом та Дональда Трампа зокрема, схоже, є досить поширеним в Україні.

У дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, опублікованому на початку 2026 року, але заснованому на даних кінця 2025 року, дуже добре видно, як довіра до США обвалилася протягом 2025 року, тоді як довіра до Європи залишилася на тому самому рівні або навіть зросла.

Що ж до Трампа, то спад був іще різкішим.

Досить шокує той факт, що наприкінці 2024 року 54 % українців вважали, що Трамп буде корисним для України. Це свідчить про масштабну операцію з введення в оману (деякі діяли свідомо, а деякі – ні), яку проводили прихильники Трампа, щоб приховати той факт, що він був інструментом путіна. Ці голоси досі повторюють те саме, але вони завдали величезної шкоди, і надія, яку українці плекали на той час, є тому свідченням.

Можна лише уявити, якими були б показники довіри до Трампа та США в Україні після останніх кількох тижнів, коли Трамп робив усе можливе, щоб публічно допомогти росії, але вони, мабуть, ще гірші.

Раніше це могло б стати для України катастрофою, але зараз ми бачимо країну, яка здатна сприймати правду. Важко переоцінити, наскільки це важливо. Як людина, яка все своє професійне життя вивчає держави в умовах війни, можу сказати: одна з найбільших проблем, з якою вони стикаються, полягає в тому, що вони, особливо їхнє керівництво, бачать війну не такою, якою вона є, а такою, якою відчайдушно хочуть її бачити. Існує колосальний тиск, що спонукає перетворювати ворога на карикатуру, яку, як вам здається, ви можете контролювати або перемогти. Мовляв, мій ворог слабкий, зрештою, розвалиться, попросить миру тощо. путін, схоже, досі живе у такому самоствореному світі надій. Усе, що можу сказати: подібні надії нерідко приводять до жалюгідного кінця в бункері під берлінським садом або на якійсь непримітній італійській вулиці.

Добре, що український народ розуміє правду, а українське керівництво говорить правду. Це означає, що вони ведуть війну такою, яка вона є, а не такою, якою хотіли б її бачити.

Це, безперечно, найважливіша подія минулого тижня.

Витрати та баланс російської нафти

Американські бомбардування Ірану розпочалися шість тижнів тому (28 лютого), і цікаво спостерігати, як вони перетинаються з українською кампанією ударів по російських нафтових об’єктах.

Позитивним наслідком дій Трампа для росіян стали значно кращі умови для отримання доходів від експорту нафти. Ціна на нафту не лише миттєво злетіла, а й, незважаючи на нинішнє перемир'я між США та Іраном, залишається дуже високою і, ймовірно, ще деякий час не повернеться до довоєнного рівня. Ось ціна нафти марки Brent за останні 3 місяці, щоб ви могли скласти уявлення. Навіть з урахуванням нещодавнього падіння ціни зросли приблизно на 50%.

На додаток до цього, адміністрація Трампа фактично не лише скасувала всі санкції проти російської нафти, але й дала сигнал усьому світу, що купівля російської нафти тепер цілком вільна. Індія, наприклад, з новою силою повернулася до закупівлі російської нафти і заявляє: хай там що трапиться в майбутньому, вона не збирається припиняти купувати. І чому б їй зупинятися, якщо адміністрація Трампа дає зрозуміти, що знову не запроваджуватиме жодних санкцій проти російської нафти.

Фінансові вигоди від цього на початку березня виглядали приголомшливо великими. За підрахунками, за перші два тижні бомбардувань США росія отримала майже 7 мільярдів доларів додаткового доходу.

Потім українці справді взялися за російські експортні об’єкти на Балтиці, здійснивши нові атаки на російські нафтопереробні заводи, судна, резервуари для зберігання тощо. Це не зупинило процес, але суттєво зменшило обсяг додаткових коштів, які росія могла отримати. Ось стаття, в якій йдеться про цю кампанію.

Ця українська кампанія дещо зменшила російські надприбутки, але не поклала їм край. росія й досі експортує, хоча й у менших обсягах. Якщо зважити економічні переваги для росії (значно вищі ціни та легший збут) та недоліки (зменшення експортних потужностей і витрати на ремонт), то ось який песимістичний розрахунок я зробив щодо щомісячних доходів росії.

Зрозуміло, що ситуація не є стабільною. Подальший розвиток подій в Україні може завдати ще більшої шкоди, а ціни на нафту можуть продовжити падати. Проте Дональд Трамп зробив путіну велику послугу, яку українці зараз намагаються нівелювати.

російський весняний наступ: перші три тижні

російський весняний наступ розпочався приблизно 20 березня 2026 року. Інститут вивчення війни обрав 21 березня як точну дату початку, зазначивши, що саме тоді росіяни розпочали скоординований штурм українського оборонного поясу у Донецькій області.

Чиста площа території, захопленої росією за цей час, здається близькою до нуля або навіть від’ємною. Протягом першого тижня росія захопила близько 40 квадратних кілометрів. Протягом минулого тижня росіяни, якщо й рухалися, то назад, втративши небагато – близько 2,5 квадратного кілометра. Проте варто відзначити, що через три тижні після початку масштабного наступу, коли, здавалося б, російська перевага в масі та живій силі мала б позначитися на українській обороні, і які нам постійно описували як позиції без жодного солдата, росіяни втрачають територію.

І якщо додати до цього той факт, що загалом у березні українці здобули більше території, ніж втратили, навіть попри те, що російський весняний наступ розпочався в останні десять днів місяця, варто зазначити, що загалом росіяни досі втрачають більше, ніж захоплюють.

Я міг би навести карти фронту від Deep State, але який у цьому сенс? Лінії майже не змістилися. Щоб показати зміни, треба наблизити зображення настільки, що втратиш уявлення про те, наскільки мала ця територія.

Це не битва на Соммі – це щось зовсім інше. Минуло чотири роки війни (за цей час обидві сторони мали б зробити різні висновки про поле бою), і більша та нібито могутніша сторона, схоже, не має відповіді й не може просуватися вперед.

Зеленський навіть заявив, що росіяни йдуть на здавалося б серйозний ризик – кидають у бій свій стратегічний резерв, намагаючись компенсувати колосальні втрати та нездатність рухатися вперед. Ось цитата з однієї з його пресконференцій.

Якщо він має рацію, то саме цього й повинна прагнути Україна. Готовність безжально жертвувати власним народом завжди була характерною рисою росії в цій війні. Якщо ця тактика більше не працює, а розтрата резервів це підтверджує, це означає, що на цей момент у росіян справді немає відповіді на українську оборону.Ми ще не дійшли до рівня наступу Муссоліні на Грецію в 1940 році (який призвів до майже миттєвої втрати території нападником), але якщо росіяни використовують свої резерви і нічого не отримують від цього, ініціатива дедалі більше повертатиметься до українців. Ця поразка була прямим наслідком того, що Муссоліні бачив греків такими, якими хотів їх бачити, а не такими, якими вони були. Він вірив, що греки слабкі й роз'єднані, і що вже за кілька тижнів боїв влаштує парад перемоги в Афінах. Це нагадує путіна, який планував свій парад перемоги 2022 року в Києві.

Двоє людей, які бачили своїх ворогів не такими, якими вони були насправді, а такими, якими хотіли їх бачити.

