Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський поговорив із Фіцо

02 травня 2026, 14:53
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Ба більше, словацький прем'єр пообіцяв поділитися досвідом.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Він запросив його у Київ й подякував за пропозицію відвідати Братиславу. Глава держави також розповів про зміну позиції політика щодо питання євроінтеграції України. 

"Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому, – пише Зеленський. – Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу". 

Зеленський та Фіцо обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом, розповів президент України. За його словами, їхні команди вже працюють  над графіком.

Своєю чергою, Фіцо зазначив, що попри "різні погляди на деякі питання", Україна та Словаччина зацікавлені у налагодженні "добрих і дружніх відносин".

"Я підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки Словаччина бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною", — написав Фіцо після розмови із Зеленським.

Лідери домовились зустрітись на полях саміту Європейської політичної спільноти, який відбудеться 4 травня у столиці Вірменії Єревані.

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється