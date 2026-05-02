Зеленський готує стратегію переговорів з росією без США – Politico

02 травня 2026, 13:34
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Тепер він сподівається, що наступний раунд переговорів з росією проведе Туреччина.

Президент України Володимир Зеленський, схоже, припинив спроби переконати США залишатися залученими до мирних переговорів з росією і тепер працює над стратегією без участі Вашингтона.

Про це повідомляє Politico.

Зеленський, який протягом останнього року старанно добивався підтримки Дональда Трампа, став помітно обережнішим щодо майбутньої ролі США в переговорному процесі. Тепер він сподівається, що наступний раунд переговорів з росією проведе Туреччина.

Зміна позиції відбувається на тлі зосередженості Вашингтона на війні з Іраном та дистанціювання від українського досьє. Нещодавно The New York Times написало, що ні Україна, ні росія не мають чіткого шляху ні до миру, ні до перемоги – і без активної ролі США та суттєвого тиску на кремль перспектива досягнення домовленостей виглядає примарною.

Водночас Трамп заявив, що продовжує регулярні переговори з путіним і Зеленським щодо завершення війни, назвавши ненависть між лідерами двох країн "безумством".

Останні матеріали

Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
