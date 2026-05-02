Зеленський готує стратегію переговорів з росією без США – Politico

Президент України Володимир Зеленський, схоже, припинив спроби переконати США залишатися залученими до мирних переговорів з росією і тепер працює над стратегією без участі Вашингтона.

Про це повідомляє Politico.

Зеленський, який протягом останнього року старанно добивався підтримки Дональда Трампа, став помітно обережнішим щодо майбутньої ролі США в переговорному процесі. Тепер він сподівається, що наступний раунд переговорів з росією проведе Туреччина.

Зміна позиції відбувається на тлі зосередженості Вашингтона на війні з Іраном та дистанціювання від українського досьє. Нещодавно The New York Times написало, що ні Україна, ні росія не мають чіткого шляху ні до миру, ні до перемоги – і без активної ролі США та суттєвого тиску на кремль перспектива досягнення домовленостей виглядає примарною.

Водночас Трамп заявив, що продовжує регулярні переговори з путіним і Зеленським щодо завершення війни, назвавши ненависть між лідерами двох країн "безумством".