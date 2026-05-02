Японія знову імпортує російську нафту попри санкції

02 травня 2026, 11:59
До початку війни США та Ізраїлю з Іраном і фактичного закриття Ормузької протоки Японія на 95% покладалася саме на нафту з Близького Сходу.

Японська компанія Taiyo відновила закупівлю нафти з росії як альтернативу сировині з Близького Сходу.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Четвертий за величиною нафтопереробник Японії Taiyo здійснив спотову закупівлю сировини з російського проекту "Сахалін-2" на Далекому Сході. Запит придбати цю нафту надійшов безпосередньо від Агентства з природних ресурсів та енергетики Японії.

У компанії Taiyo наголошують, що спотова закупівля з "Сахалін-2" не підпадає під дію міжнародних санкцій. Японська сторона підтвердила, що перевезення можуть тривати без жодних санкційних ризиків.

За даними сервісу MarineTraffic, танкер Voyager під прапором Оману вже відплив з південного краю острова Сахалін. Очікується, що він пришвартується в японській префектурі Ехіме у неділю, 3 травня.

Відомо, що на саме судно Voyager поширюються санкції США, проте нафтопереробник запевняє у безпечності цієї операції.

Нафта марки Sakhalin Blend є легшою за близькосхідну. Компанія Taiyo мала досвід використання сахалінської сировини ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну та заявляє, що зможе переробляти її без проблем.

