Японія знову імпортує російську нафту попри санкції
Японська компанія Taiyo відновила закупівлю нафти з росії як альтернативу сировині з Близького Сходу.
Про це повідомляє Nikkei Asia.
Четвертий за величиною нафтопереробник Японії Taiyo здійснив спотову закупівлю сировини з російського проекту "Сахалін-2" на Далекому Сході. Запит придбати цю нафту надійшов безпосередньо від Агентства з природних ресурсів та енергетики Японії.
У компанії Taiyo наголошують, що спотова закупівля з "Сахалін-2" не підпадає під дію міжнародних санкцій. Японська сторона підтвердила, що перевезення можуть тривати без жодних санкційних ризиків.
За даними сервісу MarineTraffic, танкер Voyager під прапором Оману вже відплив з південного краю острова Сахалін. Очікується, що він пришвартується в японській префектурі Ехіме у неділю, 3 травня.
Відомо, що на саме судно Voyager поширюються санкції США, проте нафтопереробник запевняє у безпечності цієї операції.
До початку війни США та Ізраїлю з Іраном і фактичного закриття Ормузької протоки Японія на 95% покладалася саме на нафту з Близького Сходу.
Нафта марки Sakhalin Blend є легшою за близькосхідну. Компанія Taiyo мала досвід використання сахалінської сировини ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну та заявляє, що зможе переробляти її без проблем.