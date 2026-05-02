Угоду про винищувачі Gripen для України можуть укласти вже цього року

02 травня 2026, 15:42
Угоду про винищувачі Gripen для України можуть укласти вже цього року
Джерело: defence
У жовтні минулого року Україна та Швеція підписали декларацію про наміри щодо співпраці в оборонній сфері.

Генеральний директор компанії Saab Мікаель Йоханссон очікує, що угоду про постачання Україні винищувачів Saab JAS 39 Gripen можуть укласти вже протягом найближчих місяців.

Про це повідомляє SVT

"Зазвичай це займає кілька місяців, я сподіваюся, що цього року", – сказав він, коментуючи угоди про літаки. Точних даних про загальну вартість угоди немає. Мікаель Йоганссон також не назвав ціну одного винищувача.

Якщо дивитися на інші контракти, то ціна JAS 39 Gripen E в останні роки становила близько $140–150 млн за літак у рамках експортних угод. За деякими оцінками сьогодні вона зросла і сягає $180–220 млн за одиницю (маються на увазі комплексних постачань, разом із навчанням та обладнанням). 

Нагадаємо, у жовтні минулого року Україна та Швеція підписали декларацію про наміри щодо співпраці в оборонній сфері. 

У документі передбачався можливий продаж Україні шведських винищувачів Saab JAS 39 Gripen у версії E. Як тоді заявлялося, потенційний обсяг закупівель може становити від 100 до 150 літаків. Попри підписання листа про наміри, сторони не робили публічних кроків у напрямку можливої реалізації.

