Швеція конфіскувала судно, що йшло до росії

30 квітня 2026, 09:08
Фото: РБК
Йдеться про суховантаж Caffa.

Швеція конфіскувала суховантажне судно Caffa, яке раніше затримали в Балтійському морі поблизу Треллеборга під час рейсу до Санкт-Петербурга.

Як повідомляє Sweden Herald, рішення ухвалила прокуратура після запиту про правову допомогу від іноземної держави, що проводить розслідування ймовірного злочину.

За словами прокурора Хакана Ларссона, конфіскація необхідна для того, щоб суд міг розглянути можливість передачі судна іншій країні в межах слідства.

Ще у березні шведська берегова охорона заявляла, що судно могло використовуватися для перевезення зерна, ймовірно викраденого з України.

Судно затримали 6 березня за підозрою у порушенні міжнародних правил судноплавства. За даними поліції, Caffa ходило під фальшивим прапором і могло порушувати норми морського права та безпеки суден.

Одному з членів екіпажу вже повідомили про підозру. Більшість із 11 моряків на борту – громадяни росії.

Нагадаємо, раніше США зупинили танкер тіньового флоту рф.

 

роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 22:54
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
