Швеція конфіскувала судно, що йшло до росії

Йдеться про суховантаж Caffa.

Швеція конфіскувала суховантажне судно Caffa, яке раніше затримали в Балтійському морі поблизу Треллеборга під час рейсу до Санкт-Петербурга.

Як повідомляє Sweden Herald, рішення ухвалила прокуратура після запиту про правову допомогу від іноземної держави, що проводить розслідування ймовірного злочину.

За словами прокурора Хакана Ларссона, конфіскація необхідна для того, щоб суд міг розглянути можливість передачі судна іншій країні в межах слідства.

Ще у березні шведська берегова охорона заявляла, що судно могло використовуватися для перевезення зерна, ймовірно викраденого з України.

Судно затримали 6 березня за підозрою у порушенні міжнародних правил судноплавства. За даними поліції, Caffa ходило під фальшивим прапором і могло порушувати норми морського права та безпеки суден.

Одному з членів екіпажу вже повідомили про підозру. Більшість із 11 моряків на борту – громадяни росії.

