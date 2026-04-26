Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США зупинили танкер тіньового флоту рф

26 квітня 2026, 11:48
Фото: rbc.ua
У командуванні заявили про перехоплення судна Sevan в Аравійському морі.

Військово-морські сили США перехопили в Аравійському морі судно Sevan, яке, за даними Вашингтона, пов’язане з російським тіньовим флотом та перебуває під санкціями через транспортування іранських енергоносіїв. 

Про це повідомило Центральне командування США у соцмережі X (Twitter).

За даними американських військових, судно входить до переліку щонайменше 19 суден, які Мінфін США раніше включив до санкційного списку через участь у перевезенні іранської нафти та газових продуктів, зокрема пропану і бутану, на мільярди доларів.

У командуванні заявили, що операція відбулася за участі есмінця USS Pinckney (DDG 91). Судно Sevan було перехоплене за допомогою гелікоптера ВМС США і наразі виконує вказівки американських військових щодо зміни курсу під супроводом.

Американські військові стверджують, що продовжують реалізовувати санкційну політику та контролювати судна, які заходять до іранських портів або виходять із них. За їхніми даними, з початку операцій було змінено курс щонайменше 37 суден.

Раніше ЗМІ повідомляли про перехоплення США кількох танкерів під іранським прапором у регіоні Індійського океану.

Зазначимо, що на сьогодні Британія досі не перехопила жодного танкера тіньового флоту росії.

 

СШАРФтіньовий флот

Останні матеріали

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється