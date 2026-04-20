Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія досі не перехопила жодного танкера тіньового флоту росії – The Times

20 квітня 2026, 09:38
Фото: ООС
російський тіньовий флот складається приблизно з 700 суден.

Королівський військово-морський флот Великої Британії не затримав жодного російського нафтового танкера під санкціями, попри гучні заяви прем'єр-міністра Кіра Стармера про наміри переслідувати судна тіньового флоту. Причина – розбіжності всередині уряду щодо фінансування та відповідальності за утримання захоплених суден.

Про це пише The Times. 

Минулого місяця Стармер допускав можливість висадки на танкери спецпризначенців і співробітників Національного агентства боротьби зі злочинністю. Втім, жодних практичних кроків так і не зроблено. Міністерство транспорту звинувачують у затягуванні процесу, а у відомствах досі немає відповіді на питання, де утримувати захоплені судна і хто за це платитиме.

Посадовці посилаються на прецедент із судном MV Matthew, зареєстрованим у Панамі, яке ірландська влада затримала у вересні 2023 року з понад 2,2 тоннами кокаїну на борту вартістю близько 157 мільйонів євро. Витрати на утримання, охорону та стоянку цього судна вже перевищили 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Саме такого сценарію побоюються британські чиновники – і він стримує будь-які рішучі дії.

Міністр закордонних справ Іветт Купер і міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд висловили окреме занепокоєння: затримання танкерів може спонукати членів російських екіпажів подавати запити на притулок у Великій Британії.

Крім того, за даними The Times, флот не захоплює судна після отримання юридичної консультації від генерального прокурора лорда Гермера. Наразі Велика Британія обмежується лише допоміжною роллю під час операцій проти російських танкерів.

Тіньовий флот продовжує курсувати

На початку місяця танкер із тіньового флоту пройшов Ла-Маншем у супроводі російського військового корабля. Наступного дня тим самим маршрутом пройшли ще три підсанкційні судна.

Загалом російський тіньовий флот налічує близько 700 суден, які забезпечують перевезення приблизно 40% усього російського нафтового експорту. Велика Британія вже запровадила санкції проти 544 таких суден. Щоб обходити обмеження, кораблі регулярно змінюють назви, власників, прапори та реєстраційні дані. Вони також становлять екологічну загрозу через слабке страхове покриття та неналежне технічне обслуговування ризик нафтових витоків залишається високим.

санкціїБританіяТіньовий флот рф

Останні матеріали

Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється