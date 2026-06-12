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ПОЛІТИКА

Стармер призначив новим міністром оборони Британії Дена Джарвіса

12 червня 2026, 08:03
Стармер призначив новим міністром оборони Британії Дена Джарвіса
Flickr
Джарвіс служив у Парашутному полку та брав участь в операціях у Косові, Іраку та Афганістані.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер призначив Дена Джарвіса новим міністром оборони після відставки Джона Гілі.

Про це повідомляє Sky News.

"Я радий призначити Дена Джарвіса міністром оборони в час, коли ми зміцнюємо наші збройні сили та протистоїмо зростаючим загрозам. Цей лейбористський уряд забезпечує найбільш послідовне збільшення оборонних витрат із часів Холодної війни", – заявив Стармер.

Джарвіс має багаторічний військовий досвід: з 1997 до 2011 року він служив офіцером Парашутного полку та брав участь в операціях у Косові, Сьєрра-Леоні, Іраку та Афганістані. В парламенті він представляє округ Північний Барнслі з 2011 року, а після перемоги лейбористів у 2024 році обіймав посаду міністра безпеки у структурі МВС.

Нагадаємо, Гілі подав у відставку в четвер через незгоду з планами уряду щодо оборонних витрат. Він заявив, що запропоноване фінансування не відповідає рівню загроз, з якими зіштовхнулася країна. Голова штабу оборони Річард Найтон також надіслав листа Стармеру з аналогічними застереженнями – дефіцит оборонного бюджету оцінюється щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів.

БританіяКір Стармерміністр оборониДен Джарвіс

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