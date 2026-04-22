Міністерка оборони Іспанії приїхала в Україну: про що домовились

Іспанія цього року передасть Україні 100 броньованих тактичних машин VAMTAC, а також партію 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Про це оголосила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час візиту до Києва.

Постачання розпочнеться у травні, повідомила Роблес на зустрічі з українським міністром оборони Михайлом Федоровим. Броньовані машини призначені для потреб українських прикордонників.

"Ця співпраця демонструє відданість нашої країни захисту демократичних цінностей, свободи та справедливого й тривалого миру", – заявила іспанська міністерка.

Під час поїздки Маргарита Роблес провела низку зустрічей з українськими військовими посадовцями.

Роблес також повідомила, що цього місяця кількість українських військових, які пройшли навчання в Іспанії, перевищить 9 тисяч солдатів.

Окремо Україна висловила вдячність Іспанії за участь у програмі постачання ракет Patriot, у межах якої країна виділила 100 млн євро. До ініціативи також долучилися інші союзники, зокрема Німеччина, Нідерланди та Польща.