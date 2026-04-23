Швеція виділить $1,3 млн на збереження культурної спадщини України

23 квітня 2026, 09:23
Швеція виділить $1,3 млн на збереження культурної спадщини України
МЗС України
Виділені кошти допоможуть захистити об’єкти культурної спадщини, які перебувають під загрозою через війну росії проти України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Швеції за фінансову підтримку у сфері збереження культурної спадщини.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

За словами очільника МЗС, виділені кошти допоможуть захистити об’єкти культурної спадщини, які перебувають під загрозою через війну росії проти України. Йдеться про фінансування в розмірі 1,3 млн доларів на 2026–2027 роки, що буде надане через ЮНЕСКО.

Сибіга уточнив, що частину коштів спрямують, зокрема, на підтримку Національного заповідника "Хортиця", а також на посилення інституційної спроможності у сфері охорони культурної спадщини.

Він підкреслив, що захист культурних цінностей має стратегічне значення, адже йдеться не лише про збереження історичних пам’яток, а й про підтримку української ідентичності та стійкості суспільства.

ШвеціяЮНЕСКОАндрій Сибіга

Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
