Швеція виділить $1,3 млн на збереження культурної спадщини України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Швеції за фінансову підтримку у сфері збереження культурної спадщини.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

За словами очільника МЗС, виділені кошти допоможуть захистити об’єкти культурної спадщини, які перебувають під загрозою через війну росії проти України. Йдеться про фінансування в розмірі 1,3 млн доларів на 2026–2027 роки, що буде надане через ЮНЕСКО.

Сибіга уточнив, що частину коштів спрямують, зокрема, на підтримку Національного заповідника "Хортиця", а також на посилення інституційної спроможності у сфері охорони культурної спадщини.

Він підкреслив, що захист культурних цінностей має стратегічне значення, адже йдеться не лише про збереження історичних пам’яток, а й про підтримку української ідентичності та стійкості суспільства.