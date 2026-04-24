Швеція тисне на тіньовий флот росії – Bloomberg

24 квітня 2026, 20:57
Фото: ООС
13 із 22 підсанкційних танкерів відмовилися від звичного маршруту через шведські води і пішли в обхід.

Посилення перевірок шведською владою змушує російські танкери тіньового флоту обирати обхідні маршрути в Балтійському морі.

Про це повідомляє Bloomberg.

З 7 квітня 13 із 22 підсанкційних російських танкерів відмовилися від руху через шведські води і обрали альтернативний маршрут південніше данського острова Борнгольм. Раніше судна переважно проходили північним шляхом, ближче до узбережжя Швеції. Аналітики розцінюють зміну маршрутів як спробу уникнути посиленого контролю.

Схожа картина спостерігається й в інших регіонах. У березні частина суден тіньового флоту почала уникати Ла-Маншу після заяв Британії про можливу конфіскацію таких танкерів, обираючи довші маршрути навколо Британських островів.

Данія, попри посилення загального контролю за транзитом, не зупиняє і не оглядає судна під час проходження своїх проток, посилаючись на норми міжнародного морського права щодо свободи судноплавства.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що регулярні перевірки ускладнюють діяльність тіньового флоту і захищають шведські води. "Обмеження доходів росії від експорту енергоносіїв є найефективнішим способом змусити путіна сісти за стіл переговорів", – підкреслив він.

