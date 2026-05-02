Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський заявив про підозрілу активність білорусі біля кордону України

02 травня 2026, 17:52
Зеленський заявив про підозрілу активність білорусі біля кордону України
фото: Володимир Зеленський / Telegram
У ЦПД вважають, що РБ не перетне межу дрібних провокацій.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський попередив, що напередодні була помічена доволі специфічна активність на ділянках кордону України та білорусі з боку останньої. Він запевнив, що підрозділи, які перебувають у цій операційній зоні, все фіксують та контролюють.

Вранці моніторингові канали також повідомляли, що РБ підняла в небо два гвинтокрили. Вони були помічені з боку Київської та Чернігівської областей за 3-5 км від держкордону. Було це патрулювання чи щось інше – невідомо. 

"Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати, – наголосив Зеленський. –Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет. Кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України". 

Ситуацію у білоруському прикордонні прокоментував також голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. 

"З того боку можливі хіба дрібні провокації, які будуть коштувати дорожче саме білоруській стороні. Не більше, – зауважив він. – Тому краще їх білорусам не робити". 

кордонБілорусьВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється