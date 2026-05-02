Зеленський заявив про підозрілу активність білорусі біля кордону України

У ЦПД вважають, що РБ не перетне межу дрібних провокацій.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський попередив, що напередодні була помічена доволі специфічна активність на ділянках кордону України та білорусі з боку останньої. Він запевнив, що підрозділи, які перебувають у цій операційній зоні, все фіксують та контролюють.

Вранці моніторингові канали також повідомляли, що РБ підняла в небо два гвинтокрили. Вони були помічені з боку Київської та Чернігівської областей за 3-5 км від держкордону. Було це патрулювання чи щось інше – невідомо.

"Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати, – наголосив Зеленський. –Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет. Кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України".

Ситуацію у білоруському прикордонні прокоментував також голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

"З того боку можливі хіба дрібні провокації, які будуть коштувати дорожче саме білоруській стороні. Не більше, – зауважив він. – Тому краще їх білорусам не робити".