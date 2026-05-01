NYT: оборона США відстає від реалій сучасної війни

01 травня 2026, 21:14
На сьогодні перевага американців в озброєнні не гарантує успіху.

Попри близько 1 трильйона доларів щорічних витрат на оборону, збройні сили США демонструють системну неготовність до ведення сучасної війни. 

Про це йдеться в редакційній колонці The New York Times, присвяченій аналізу конфлікту на Близькому Сході та протистоянню з Іраном.

Автори зазначають, що на папері Сполучені Штати мають величезну перевагу: значно більші військово-повітряні та військово-морські сили, а також високотехнологічне озброєння. Водночас реальна динаміка конфлікту виявилася складнішою, ніж очікувалося.

У матеріалі стверджується, що Іран зумів посилити свою позицію попри значно менші ресурси, зокрема впливаючи на ситуацію в Ормузькій протоці та використовуючи ракети й безпілотники для тиску на союзників США в регіоні. Це, на думку авторів, призвело до парадоксальної ситуації, коли слабша держава опинилася у сильнішій переговорній позиції.

"Тактичний успіх не приніс перемоги. Якимось чином слабша країна опинилася в сильнішій переговорній позиції", – йдеться в колонці.

Однією з причин такого результату автори називають не лише політичні рішення адміністрації Дональда Трампа, а й глибші структурні проблеми, зокрема, недостатню адаптацію американської оборонної системи до нових форм війни.

Серед ключових проблем називають:

  • недостатні промислові потужності для швидкого виробництва озброєнь;

  • надмірну залежність від обмеженої кількості великих підрядників;

  • повільну адаптацію Пентагону до технологій масового виробництва дронів;

  • дефіцит систем протидії безпілотникам.

Автори наголошують, що досвід конфлікту також показав переваги нових форм ведення війни, зокрема масового використання безпілотників, кіберзброї та гнучких виробничих рішень, які швидше розвивають потенційні супротивники США.

Окремо підкреслюється, що деякі уроки вже частково враховуються: зокрема, мова йде про спроби нарощування виробництва ракет та перегляд застарілих програм озброєнь. Водночас, за оцінкою авторів, ці кроки залишаються недостатніми та фрагментарними.

У підсумку колонка попереджає, що військові слабкості США вже помітні не лише союзникам, а й потенційним противникам, зокрема росії, Північній Кореї та Китаю, який активно розвиває нові технології ведення війни.

На думку авторів, без глибокої реформи оборонної системи Сполучені Штати ризикують втратити стратегічну перевагу в майбутніх конфліктах.

 

