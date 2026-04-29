Україна підготувала нові списки для обміну полоненими – Зеленський

Україна підготувала списки для нового взаємного звільнення полонених. Є сподівання, що найближчим часом вони повернуться додому.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі із командою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За його словами, під час зустрічі Коордштабу детально обговорили результати звільнень, які вже відбулися цього року, та підготовку наступних.

"Сподіваємося, що зможемо найближчим часом зустріти вдома українців, які зараз у полоні в росії та на тимчасово окупованій території. Координаційний штаб опрацював необхідні для обміну документи, списки, і постійно відбувається комунікація з російською стороною саме щодо таких гуманітарних питань", – розповів Зеленський.

Він зазначив, що Україна пам’ятає і про військових, і про цивільних, які досі в російській неволі.

"Окрема увага людям, які опинилися в полоні ще до початку повномасштабного вторгнення… Важливо зробити все, щоб був прогрес по всіх категоріях полонених: журналісти, мери міст і керівники громад, енергетики, наші воїни – азовці, морпіхи, десантники та всі інші, по кому обмінний процес іде особливо складно", – наголосив глава держави.

Зеленський також анонсував розмову і з деякими лідерами країн-партнерів "для додаткових кроків" щодо повернення українців з полону.