Фіцо їде до москви на парад 9 травня

29 квітня 2026, 18:20
Фіцо їде до москви на парад 9 травня
Фото: news.yahoo.com
Словацький прем'єр стане єдиним підтвердженим лідером ЄС на параді, який вперше за 20 років пройде без військової техніки.

Помічник президента росії Юрій Ушаков підтвердив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає москву та візьме участь у військовому параді 9 травня.

"Про Фіцо багато говорять, тож щодо Фіцо я можу підтвердити", – сказав він журналістам.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Фіцо нібито відмовився від участі у параді, однак від самої поїздки до росії не відмовлявся.

Головною перешкодою для візиту залишається позиція країн Балтії: Латвія, Литва та Естонія відмовляються пропускати літак Фіцо через свій повітряний простір. Словаччина звернулася до Польщі з запитом про дозвіл на проліт.

Минулого року через аналогічну заборону літак із Фіцо летів до москви південним маршрутом, через Угорщину, Румунію, Чорне море та Грузію.

Парад без техніки

Цьогорічний парад на Красній площі вперше за 20 років пройде без військової техніки. Речник кремля Дмитро Пєсков пояснив це "терористичною активністю Києва" та тим, що "рік не ювілейний".

парадДмитро ПєсковРоберт Фіцо

