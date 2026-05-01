Більшість баз США в регіоні пошкоджені ударами Ірану

Іранські атаки могли завдати США значно більших втрат, ніж заявляв Пентагон.

Щонайменше 16 військових баз США на Близькому Сході зазнали пошкоджень внаслідок іранських ударів у відповідь, що становить більшість американських об’єктів у регіоні.

Про це повідомляє телеканал CNN за результатами власного розслідування.

За даними журналістів, на частині баз руйнування є настільки серйозними, що вони фактично непридатні для використання. Особливо постраждав великий логістичний хаб "Кемп Бюрінг" у Кувейті, який нині, за даними джерел, майже спорожнів через масштабні пошкодження інфраструктури.

Повідомляється також про втрату або серйозне пошкодження дороговартісного обладнання, зокрема військових літаків, систем супутникового зв’язку та радарів, які відіграють ключову роль у роботі ППО.

Окремі співрозмовники видання зазначають, що саме радіолокаційні системи є одним із найдефіцитніших і найдорожчих ресурсів американських сил у регіоні.

У матеріалі також йдеться, що ефективність ударів могла зрости через доступ Ірану до високоякісних супутникових знімків, які, за даними видання, могли надходити після придбання Іраном китайського супутника у 2024 році.

Водночас джерела, на які посилається CNN, стверджують, що реальні витрати США на війну можуть суттєво перевищувати офіційні оцінки Пентагону. Замість заявлених 25 млрд доларів, з урахуванням відновлення баз і втрат обладнання сума може сягати 40–50 млрд доларів.