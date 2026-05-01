Більшість баз США в регіоні пошкоджені ударами Ірану

01 травня 2026, 17:38
Більшість баз США в регіоні пошкоджені ударами Ірану
Фото: hurriyetdailynews.com
Іранські атаки могли завдати США значно більших втрат, ніж заявляв Пентагон.

Щонайменше 16 військових баз США на Близькому Сході зазнали пошкоджень внаслідок іранських ударів у відповідь, що становить більшість американських об’єктів у регіоні. 

Про це повідомляє телеканал CNN за результатами власного розслідування. 

За даними журналістів, на частині баз руйнування є настільки серйозними, що вони фактично непридатні для використання. Особливо постраждав великий логістичний хаб "Кемп Бюрінг" у Кувейті, який нині, за даними джерел, майже спорожнів через масштабні пошкодження інфраструктури.

Повідомляється також про втрату або серйозне пошкодження дороговартісного обладнання, зокрема військових літаків, систем супутникового зв’язку та радарів, які відіграють ключову роль у роботі ППО.

Окремі співрозмовники видання зазначають, що саме радіолокаційні системи є одним із найдефіцитніших і найдорожчих ресурсів американських сил у регіоні.

У матеріалі також йдеться, що ефективність ударів могла зрости через доступ Ірану до високоякісних супутникових знімків, які, за даними видання, могли надходити після придбання Іраном китайського супутника у 2024 році.

Водночас джерела, на які посилається CNN, стверджують, що реальні витрати США на війну можуть суттєво перевищувати офіційні оцінки Пентагону. Замість заявлених 25 млрд доларів, з урахуванням відновлення баз і втрат обладнання сума може сягати 40–50 млрд доларів.

 

 
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
