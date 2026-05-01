Сибіга закликав Венеційську бієнале не допускати росію після відставки журі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував відставку журі Венеційської бієнале, назвавши рішення про допуск росії до участі "ганебним".

Про це він написав у своєму X.

За словами міністра, відставка журі "демонструє наслідки рішень, що ухвалюються провідними міжнародними мистецькими платформами".

"Культура агресора не може бути нейтральною в умовах війни і в жодному разі не повинна використовуватися для обслуговування інтересів агресора, виправдання його злочинів та поширення його пропаганди", – підкреслив Сибіга.

Він зазначив, що від початку рішення Венеційської бієнале щодо допуску рф було помилковим і продовжує завдавати шкоди організації. Сибіга також висловив вдячність тим, хто "керуючись моральною відповідальністю та відданістю демократичним цінностям, відмовляється миритися з цією ганьбою".

"Ми знову закликаємо Венеційську бієнале скасувати своє рішення і не допускати росію. Ще є час повернутися до тієї принципової позиції, яку міжнародна мистецька спільнота відстоює з самого початку жорстокої повномасштабної війни росії проти України", – резюмував міністр.

Нагадаємо, міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале в повному складі подало у відставку.

У згаданому документі йшлось про намір не розглядати для нагород митців із "країн, лідери яких наразі звинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людства".

Міністри культури 22 європейських країн підписали спільне звернення проти повернення росії на цьогорічну Венеційську бієнале. Ініціативу започаткувала міністр культури Латвії Агнесе Лаце.