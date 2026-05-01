Сибіга закликав Венеційську бієнале не допускати росію після відставки журі

01 травня 2026, 10:22
МЗС України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував відставку журі Венеційської бієнале, назвавши рішення про допуск росії до участі "ганебним".

Про це він написав у своєму X.

За словами міністра, відставка журі "демонструє наслідки рішень, що ухвалюються провідними міжнародними мистецькими платформами".

"Культура агресора не може бути нейтральною в умовах війни і в жодному разі не повинна використовуватися для обслуговування інтересів агресора, виправдання його злочинів та поширення його пропаганди", – підкреслив Сибіга.

Він зазначив, що від початку рішення Венеційської бієнале щодо допуску рф було помилковим і продовжує завдавати шкоди організації. Сибіга також висловив вдячність тим, хто "керуючись моральною відповідальністю та відданістю демократичним цінностям, відмовляється миритися з цією ганьбою".

"Ми знову закликаємо Венеційську бієнале скасувати своє рішення і не допускати росію. Ще є час повернутися до тієї принципової позиції, яку міжнародна мистецька спільнота відстоює з самого початку жорстокої повномасштабної війни росії проти України", – резюмував міністр.

Нагадаємо, міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале в повному складі подало у відставку.

У згаданому документі йшлось про намір не розглядати для нагород митців із "країн, лідери яких наразі звинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людства".

Міністри культури 22 європейських країн підписали спільне звернення проти повернення росії на цьогорічну Венеційську бієнале. Ініціативу започаткувала міністр культури Латвії Агнесе Лаце.

росія окупантиАндрій СибігаВенеційська бієнале

Останні матеріали

Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Політика
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
