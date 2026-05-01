НАТО не розглядало погрози Трампа – ЗМІ

01 травня 2026, 16:44
НАТО не розглядало погрози Трампа – ЗМІ
Джерело: ua.news
В Альянсі не обговорювали заяви глави Білого дому.

Рада НАТО, попри серію зустрічей протягом останнього тижня, не розглядала на офіційному рівні заяви президента США Дональд Трамп щодо можливого скорочення американських військ у Німеччині.

Про це інформує газета  The Telegraph

За даними співрозмовників видання, ані американські, ані німецькі дипломати не порушували цього питання під час обговорень.

Джерела наголосили, що будь-яке рішення про виведення військ має спершу узгоджуватися між Вашингтоном і Берліном, і лише після цього може стати предметом обговорення в НАТО.

Один зі співрозмовників зазначив, що подібні заяви звучали вже неодноразово, і поставив під сумнів, чи можна вважати допис Трампа в соцмережі Truth Social повноцінною політичною заявою.

Серед можливих варіантів передислокації американських військ, за даними джерел, розглядають Гренландію, Румунію та Близький Схід.

Раніше Трамп заявив, що США вивчають і аналізують можливість скорочення військової присутності в Німеччині та пообіцяв ухвалити рішення найближчим часом. Також він допустив скорочення контингенту в Італії та Іспанії на тлі розбіжностей щодо війни в Ірані.

Зазначимо, що Трамп налякав Пентагон погрозою вивести війська з Німеччини.

 

