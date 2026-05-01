Трамп налякав Пентагон погрозою вивести війська з Німеччини – Politico

Міністерство війни США не очікувало цього.

Оголошення президента США Дональда Трампа про те, що він розглядає можливість виведення частини американських військ із Німеччини, здивувало представників Пентагону, які почали з’ясовувати, чи серйозно глава Білого дому налаштований виконати свої погрози цього разу.

Про це повідомляє Politico.

За словами трьох представників Пентагону, пост Трамп у соцмережах став першим, після якого багато хто почув про потенційну нову спробу вивести сотні, якщо не тисячі, солдатів США з Німеччини.

"(Пентагон - ред.) не очікував цього і не планував жодного скорочення чисельності військ. Але ми повинні поставитися до нього серйозно, тому що він серйозно ставився до цього і під час свого першого президентського терміну", – сказав помічник одного з конгресменів.

Тут, зокрема, йдеться про наказ Трампа від липня 2020 року про виведення 12 000 американських солдатів із Німеччини, який так і не було виконано.

Politico додало, що хоч попередні погрози Трампа не мали успіху, але під час другого терміну він посилив свою антиєвропейську риторику, перейшовши від погроз вийти з НАТО через відмову союзників приєднатися до війни з Іраном до попереджень про те, що він може захопити Гренландію.

Допис Трампа з’явився через кілька годин після його телефонної розмови з російським диктатором владіміром путіним, який давно прагне підірвати єдність НАТО, а також у той час, коли генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр зустрівся з заступником міністра війни США Елбріджем Колбі та іншими представниками Пентагону, щоб обговорити нещодавно представлену військову стратегію Берліна.

У четвер Трамп заговорив і про виведення військ з Іспанії та Італії.

"Чому б мені цього не зробити? Італія нам нічим не допомогла. А Іспанія поводилася жахливо", – сказав він журналістам.