Ізраїль планує придбати завод Volkswagen у Німеччині для виробництва ракетних систем

Ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defence Systems уклала меморандум про наміри з Volkswagen AG щодо придбання заводу автовиробника в місті Оснабрюк.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією.

Volkswagen раніше заявляв про намір продати або перепрофілювати завод, де працює близько 2300 людей, у межах масштабної реструктуризації. При цьому компанія виключала можливість виробництва зброї на своїх потужностях.

Rafael – один із ключових розробників ізраїльських систем протиповітряної та протиракетної оборони Iron Dome, Arrow і David's Sling – планує зосередитися на виготовленні окремих компонентів ракет, зокрема двигунів. Вибухові елементи з міркувань безпеки вироблятимуться на іншому майданчику.

Перехід заводу від автомобільних компонентів до військових систем відображає посилення уваги німецької промисловості до оборонного сектору. Це відбувається на тлі планів уряду Німеччини спрямувати сотні мільярдів євро на відновлення збройних сил після десятиліть недофінансування. При цьому Берлін прагне зберегти загальний контроль над оборонними проєктами в країні та гарантувати, що відповідні розробки залишатимуться на німецькій території.

Для оборонних компаній партнерство з автовиробниками відкриває доступ до промислової бази з кваліфікованою робочою силою та готовими виробничими потужностями, адаптованими для інженерних і металообробних робіт. Це дозволяє забезпечити масштабніше виробництво порівняно зі спеціалізованими оборонними підприємствами.

Експерти зазначають, що війна в Україні змінила характер сучасних бойових дій через масове застосування дронів – як для наступальних операцій, так і для протиповітряної оборони. І хоча самі безпілотники відносно дешеві, їхнє виробництво потребує значних матеріальних і людських ресурсів.