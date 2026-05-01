ЗСУ уразили російські Су-57 і Су-34

01 травня 2026, 15:32
ЗСУ уразили російські Су-57 і Су-34
Вони знаходилися за 1700 км від кордону.

Сили оборони України уразили російські бойові літаки на аеродромі Шагол у Челябінській області рф, що розташований приблизно за 1700 км від українського кордону. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, удар було завдано 25 квітня 2026 року підрозділами Сил безпілотних систем.

Під час атаки були уражені кілька винищувачів Су-57, а також винищувач-бомбардувальник Су-34.

У Генштабі зазначили, що операція була спрямована на зниження спроможностей РФ завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України.

Наслідки ураження наразі уточнюються.

 
