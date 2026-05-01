У Румунії лунала тривога через атаку рф

01 травня 2026, 15:06
Фото: gettyimages.com
росія від ранку 1 травня атакує Україну безпілотниками.

У ніч на 1 травня в Румунії оголошували повітряну тривогу в прикордонних районах через чергову атаку російських безпілотників по українських портах на Дунаї.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. 

Після 03:00, під час атаки рф на південь Одеської області, румунські системи спостереження зафіксували рух дев’яти дронів.

У зв’язку з цим влада оголосила повітряну тривогу для населених пунктів жудеця Тулча. Сповіщення системи RO-Alert надіслали о 03:36.

За даними відомства, вибухи фіксували на українському березі Дунаю – в районах Ізмаїла та Кілії. Водночас радіолокаційні системи не зафіксували порушення повітряного простору Румунії.

Тривогу скасували вже о 04:03.

Як зазначається, від початку повномасштабної війни російські безпілотники типу Шахед неодноразово падали на румунській території або порушували повітряний простір країни.

Після перших таких інцидентів у прикордонних районах на Дунаї почали регулярно оголошувати повітряні тривоги, а згодом стандартною практикою стало й підняття бойової авіації.

 
