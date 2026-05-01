Світ може зіткнутися з дефіцитом нафти в червні

Аналітики попереджають про напруження на енергоринку.

Світові ціни на нафту зростають другий тиждень поспіль на тлі ризиків перебоїв у постачанні через напруженість на ключових маршрутах транспортування.

Деякі країни можуть зіткнутися з дефіцитом уже в червні, пише Bloomberg.

За даними агентства, ринок реагує на загрозу тривалих обмежень у районі Ормузької протоки – одного з головних світових маршрутів постачання нафти, через який проходить близько п’ятої частини глобальних обсягів сирої нафти.

За останні два тижні ціни на нафту зросли більш ніж на 25% через затримку переговорів і перебої в логістиці, що спричинило високу волатильність на ринку.

Фінансовий директор ConocoPhillips Енді О’Браєн попередив про ризик критичної нестачі для окремих країн. За його словами, ситуація може погіршитися вже найближчим часом, оскільки частина раніше відправлених поставок уже досягла пунктів призначення.

Аналітики зазначають, що країни, залежні від імпорту нафти, можуть першими відчути нестачу ресурсу в червні–липні, особливо на тлі нестабільності в ключових транспортних коридорах.

Станом на останні торги ціна Brent зросла до 110,90 долара за барель, а WTI залишилася на рівні близько 105,02 долара.

Зазначимо, що ціни на нафту сягнули найвищого рівня за 4 роки.