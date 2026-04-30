Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ціни на нафту сягнули найвищого рівня за 4 роки – Reuters

30 квітня 2026, 13:48
Фото: financeswire.com
Причина – ризики для поставок.

Світові ціни на нафту 30 квітня різко зросли, досягнувши найвищого рівня за останні чотири роки.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent піднялися понад $120 за барель, а на піку сягали більш ніж $126 і це максимум із березня 2022 року. Американська нафта WTI також зросла до понад $108 за барель.

Основною причиною стрибка аналітики називають ескалацію конфлікту між США та Іраном і ризики перебоїв постачання з Близького Сходу. 

Додатковим фактором стало фактичне блокування Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світового експорту нафти та газу.

З кінця лютого, відколи загострився конфлікт, ціни на Brent фактично подвоїлися.

Експерти попереджають, що подорожчання енергоносіїв може спричинити нову хвилю глобальної інфляції та зростання цін на пальне.

Ми також писали, що країни Європи зіштовхнулися з новим прискоренням інфляції на тлі різкого подорожчання нафти, яка перевищила $110 за барель.

 

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється