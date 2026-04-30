Ціни на нафту сягнули найвищого рівня за 4 роки – Reuters

Причина – ризики для поставок.

Світові ціни на нафту 30 квітня різко зросли, досягнувши найвищого рівня за останні чотири роки.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent піднялися понад $120 за барель, а на піку сягали більш ніж $126 і це максимум із березня 2022 року. Американська нафта WTI також зросла до понад $108 за барель.

Основною причиною стрибка аналітики називають ескалацію конфлікту між США та Іраном і ризики перебоїв постачання з Близького Сходу.

Додатковим фактором стало фактичне блокування Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світового експорту нафти та газу.

З кінця лютого, відколи загострився конфлікт, ціни на Brent фактично подвоїлися.

Експерти попереджають, що подорожчання енергоносіїв може спричинити нову хвилю глобальної інфляції та зростання цін на пальне.

Ми також писали, що країни Європи зіштовхнулися з новим прискоренням інфляції на тлі різкого подорожчання нафти, яка перевищила $110 за барель.