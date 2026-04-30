WSJ: Європа страждає від стрибка цін

30 квітня 2026, 12:04
Причина це ціна нафти, яка сягнула $110.

Країни Європи зіштовхнулися з новим прискоренням інфляції на тлі різкого подорожчання нафти, яка перевищила $110 за барель. 

Найбільше зростання цін зафіксовано у Німеччині та Іспанії, повідомляє The Wall Street Journal.

У Німеччині річна інфляція зросла до 2,9% проти 2,8% у березні, що є максимумом з початку 2024 року. В Іспанії показник піднявся до 3,5%, оновивши річний рекорд.

Головним фактором зростання цін стала енергетика. Вартість пального та електроенергії різко піднялася, зокрема в Німеччині енергоносії подорожчали більш ніж на 10%.

Аналітики пов’язують ситуацію з напруженістю на Близькому Сході та перебоями в судноплавстві через Ормузьку протоку, що підштовхнуло ціни на нафту Brent вище $110 за барель.

Європейський центральний банк уважно стежить за ситуацією напередодні публікації нових даних по єврозоні. Очікується, що відсоткові ставки поки залишаться без змін.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що швидкого повернення до стабільних цін не очікується, а домогосподарства та бізнес залишаються вразливими до нових шоків.

Економісти попереджають: у разі затяжного конфлікту інфляційний тиск у Європі може зберігатися на підвищеному рівні ще кілька років.

Днями ми писали, що ціни на нафту зросли до тритижневого максимуму на тлі зриву переговорів США та Ірану.

 

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється