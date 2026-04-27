27 квітня 2026, 13:15
Ціни на нафту зросли до тритижневого максимуму на тлі зриву переговорів США та Ірану
Криза в переговорах між США та Іраном поглибилася цими вихідними.

Світові ціни на нафту різко зросли після зриву мирних переговорів між США та Іраном. Ф'ючерси на Brent підскочили приблизно на 2%, досягнувши тритижневого максимуму в $107,97 за барель на азійських торгах.

Про це повідомляє Reuters.

Зростання цін посилило побоювання щодо інфляції та фактично унеможливило зниження ставок на розвинених ринках у цьому році.

Попри те що припинення вогню заморозило більшість бойових дій на Близькому Сході, ринки зосереджені насамперед на Ормузькій протоці – через неї останніми днями майже не проходять судна з нафтою та газом. Ціни на скраплений природний газ із поставкою в червні до Північно-Східної Азії вже на 61% перевищують довоєнний рівень.

Аналітики Goldman Sachs різко підвищили прогноз ціни Brent на кінець року – з $80 до $90 за барель, застерігши, що "нелінійне зростання цін імовірне, якщо запаси впадуть до критично низьких рівнів, чого не спостерігалося протягом останніх кількох десятиліть".

Переговори зайшли в глухий кут

Дипломатична криза поглибилася цими вихідними. Білий дім оголосив про зустріч посланців Трампа – Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі в Ісламабаді, однак іранська сторона так і не дала однозначної відповіді. Трамп скасував поїздку, пославшись на неприйнятну позицію Тегерана.

У понеділок президент планує провести нараду в Ситуаційному центрі зі своєю командою з питань національної безпеки та зовнішньої політики, щоб обговорити дипломатичний глухий кут і можливі подальші кроки.

Останні матеріали

Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Більше публікацій

