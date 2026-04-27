Ціни на нафту зросли до тритижневого максимуму на тлі зриву переговорів США та Ірану

Криза в переговорах між США та Іраном поглибилася цими вихідними.

Світові ціни на нафту різко зросли після зриву мирних переговорів між США та Іраном. Ф'ючерси на Brent підскочили приблизно на 2%, досягнувши тритижневого максимуму в $107,97 за барель на азійських торгах.

Про це повідомляє Reuters.

Зростання цін посилило побоювання щодо інфляції та фактично унеможливило зниження ставок на розвинених ринках у цьому році.

Попри те що припинення вогню заморозило більшість бойових дій на Близькому Сході, ринки зосереджені насамперед на Ормузькій протоці – через неї останніми днями майже не проходять судна з нафтою та газом. Ціни на скраплений природний газ із поставкою в червні до Північно-Східної Азії вже на 61% перевищують довоєнний рівень.

Аналітики Goldman Sachs різко підвищили прогноз ціни Brent на кінець року – з $80 до $90 за барель, застерігши, що "нелінійне зростання цін імовірне, якщо запаси впадуть до критично низьких рівнів, чого не спостерігалося протягом останніх кількох десятиліть".

Переговори зайшли в глухий кут

Дипломатична криза поглибилася цими вихідними. Білий дім оголосив про зустріч посланців Трампа – Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі в Ісламабаді, однак іранська сторона так і не дала однозначної відповіді. Трамп скасував поїздку, пославшись на неприйнятну позицію Тегерана.

У понеділок президент планує провести нараду в Ситуаційному центрі зі своєю командою з питань національної безпеки та зовнішньої політики, щоб обговорити дипломатичний глухий кут і можливі подальші кроки.