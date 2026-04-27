Ціни на нафту зросли до тритижневого максимуму на тлі зриву переговорів США та Ірану
Світові ціни на нафту різко зросли після зриву мирних переговорів між США та Іраном. Ф'ючерси на Brent підскочили приблизно на 2%, досягнувши тритижневого максимуму в $107,97 за барель на азійських торгах.
Про це повідомляє Reuters.
Зростання цін посилило побоювання щодо інфляції та фактично унеможливило зниження ставок на розвинених ринках у цьому році.
Попри те що припинення вогню заморозило більшість бойових дій на Близькому Сході, ринки зосереджені насамперед на Ормузькій протоці – через неї останніми днями майже не проходять судна з нафтою та газом. Ціни на скраплений природний газ із поставкою в червні до Північно-Східної Азії вже на 61% перевищують довоєнний рівень.
Аналітики Goldman Sachs різко підвищили прогноз ціни Brent на кінець року – з $80 до $90 за барель, застерігши, що "нелінійне зростання цін імовірне, якщо запаси впадуть до критично низьких рівнів, чого не спостерігалося протягом останніх кількох десятиліть".
Переговори зайшли в глухий кут
Дипломатична криза поглибилася цими вихідними. Білий дім оголосив про зустріч посланців Трампа – Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі в Ісламабаді, однак іранська сторона так і не дала однозначної відповіді. Трамп скасував поїздку, пославшись на неприйнятну позицію Тегерана.
У понеділок президент планує провести нараду в Ситуаційному центрі зі своєю командою з питань національної безпеки та зовнішньої політики, щоб обговорити дипломатичний глухий кут і можливі подальші кроки.