Іран просить відкрити Ормузьку протоку – Трамп
28 квітня 2026, 20:35
Фото: DW
Американський президент стверджує, що Іран перебуває "в стані колапсу".
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Іран просить якнайшвидше відкрити Ормузьку протоку.
Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
Трамп стверджує, що Іран перебуває "в стані колапсу".
"Іран щойно повідомив нам, що перебуває у "стані колапсу". Вони просять нас "відкрити Ормузьку протоку" якомога швидше, поки вони намагаються врегулювати ситуацію з керівництвом", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Тегеран заяв з цього приводу поки не робив.
Нагадаємо, що Bloomberg повідомляв, що через Ормузьку протоку уперше від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану пройшов газовий танкер. Зазначається, що до війни протокою проходили приблизно три танкери з СПГ на день.