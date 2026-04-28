Іран просить відкрити Ормузьку протоку – Трамп

Американський президент стверджує, що Іран перебуває "в стані колапсу".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Іран просить якнайшвидше відкрити Ормузьку протоку.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Іран щойно повідомив нам, що перебуває у "стані колапсу". Вони просять нас "відкрити Ормузьку протоку" якомога швидше, поки вони намагаються врегулювати ситуацію з керівництвом", – йдеться у повідомленні.