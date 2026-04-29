Трамп різко накинувся на Мерца через Іран

Президент США заявив, що канцлер Німеччини "не розуміє, про що говорить".

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який нібито припустив можливість володіння Іраном ядерною зброєю.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Іран може мати ядерну зброю. Він не має уявлення, про що говорить! Якби Іран мав ядерну зброю, весь світ опинився б у заручниках", – написав Трамп.

Він також додав, що нині США проводять щодо Ірану політику, яку, за його словами, мали б реалізувати ще раніше інші країни та президенти. Окремо Трамп розкритикував економічний стан Німеччини, заявивши, що країна "дуже погано справляється як в економічному, так і в інших аспектах".