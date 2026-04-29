Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп різко накинувся на Мерца через Іран

29 квітня 2026, 11:11
Президент США заявив, що канцлер Німеччини "не розуміє, про що говорить".
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який нібито припустив можливість володіння Іраном ядерною зброєю.
 
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
 
"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Іран може мати ядерну зброю. Він не має уявлення, про що говорить! Якби Іран мав ядерну зброю, весь світ опинився б у заручниках", – написав Трамп.
 
Він також додав, що нині США проводять щодо Ірану політику, яку, за його словами, мали б реалізувати ще раніше інші країни та президенти. Окремо Трамп розкритикував економічний стан Німеччини, заявивши, що країна "дуже погано справляється як в економічному, так і в інших аспектах".
 
Конфлікт у заявах виник після виступу Мерца в гімназії імені Карла Великого в Марсберзі, де він розкритикував дії США на Близькому Сході, заявивши, що Вашингтон не має чіткої стратегії щодо Ірану, а іранське керівництво, за його словами, "принижує США".
 
"Іранці, очевидно, дуже майстерно ведуть переговори, або, скоріше, дуже майстерно не ведуть переговори, дозволяючи американцям приїжджати до Ісламабаду, а потім знову їхати безрезультатно. Вся нація принижена іранським керівництвом", – заявив канцлер.

 

ІранДональд Трамп

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється