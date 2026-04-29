Британія вислала російського дипломата у відповідь на висилку свого співробітника з москви

Лондон засудив "кампанію з дискредитації".

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла росії та вручило йому повідомлення про скасування акредитації одного з російських дипломатів у Лондоні.

Рішення стало відповіддю на висилку британського дипломата з москви 30 березня, коли росія звинуватила його у шпигунстві.

Лондон знову засудив дії москви, назвавши їх частиною "кампанії з дискредитації". "Ми рішуче засуджуємо необґрунтоване рішення росії вислати ще одного британського дипломата та зловмисну публічну кампанію з дискредитації, яка послідувала за цим. Така поведінка є абсолютно неприйнятною, і ми не потерпимо переслідування чи залякування наших дипломатичних співробітників", – наголосили в уряді.

Британська сторона також попередила: будь-які подальші неспровоковані дії росії проти британських дипломатів розцінюватимуться як ескалація і зустрінуть пропорційні заходи у відповідь.