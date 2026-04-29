Британія вислала російського дипломата у відповідь на висилку свого співробітника з москви

29 квітня 2026, 16:52
Лондон засудив "кампанію з дискредитації".

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла росії та вручило йому повідомлення про скасування акредитації одного з російських дипломатів у Лондоні.

Рішення стало відповіддю на висилку британського дипломата з москви 30 березня, коли росія звинуватила його у шпигунстві.

Лондон знову засудив дії москви, назвавши їх частиною "кампанії з дискредитації". "Ми рішуче засуджуємо необґрунтоване рішення росії вислати ще одного британського дипломата та зловмисну публічну кампанію з дискредитації, яка послідувала за цим. Така поведінка є абсолютно неприйнятною, і ми не потерпимо переслідування чи залякування наших дипломатичних співробітників", – наголосили в уряді.

Британська сторона також попередила: будь-які подальші неспровоковані дії росії проти британських дипломатів розцінюватимуться як ескалація і зустрінуть пропорційні заходи у відповідь.

Останні матеріали

Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Політика
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Політика
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Політика
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
