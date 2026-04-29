Мінфін США ввів санкції проти мережі "тіньового банкінгу" Ірану

Бессент попередив фінустанови про наслідки співпраці з "тіньовим банкінгом" Ірану.

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, які обслуговували систему "тіньового банкінгу" в Ірані.

Про це повідомила пресслужба американського мінфіну.

Як зазначили у відомстві, через них проходили десятки мільярдів доларів для ухилення від санкцій і фінансування тероризму.

"Ці мережі дозволяють збройним силам Ірану, включно з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), діставати доступ до міжнародної фінансової системи для отримання платежів за незаконний продаж нафти, придбання чутливих компонентів для ракет та інших систем озброєння, а також переказу грошей терористичним поплічникам Ірану", – ідеться в повідомленні. Іранські банки, відрізані від міжнародної фінансової системи, покладаються на приватні компанії, відомі як "рахбари", пояснили у відомстві. Вони керують тисячами закордонних фіктивних компаній, які використовують для здійснення платежів за іранський імпорт і експорт. "Рахбари", як зазначили у мінфіні США, використовують рахунки фіктивних компаній, які містяться в іноземних банках в основних фінансових юрисдикціях, щоб допомогти санкційованим іранським банкам незаконно діставати доступ до офіційної міжнародної фінансової системи. Вони координуються з іранськими обмінниками й підставними компаніями в різних юрисдикціях. Це дає змогу обслуговувати підсанкційну торгівлю Ірану – зокрема в інтересах КВІР, Генерального штабу збройних сил Ірану та Національної іранської нафтової компанії.

У відомстві окремо попередили банки про ризики співпраці з компаніями, які сплачують уряду Ірану або КВІР за прохід через Ормузьку протоку. Наголосили, що такі платежі створюють санкційні ризики для будь-яких компаній і фінансових установ – як США, так і іноземних. Загалом із лютого 2025 року OFAC запровадив санкції проти приблизно 1 тис. осіб, суден і літаків, пов'язаних з Іраном, у межах кампанії Economic Fury ("Економічна лють").

"Тіньова банківська система Ірану слугує критично важливим фінансовим рятівним колом для його збройних сил, уможливлюючи діяльність, яка порушує світову торгівлю й підживлює насильство на Близькому Сході", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він також додав, що фінансові установи мають бути уважними: будь-яка установа, котра сприяє цим мережам або взаємодіє з ними, "ризикує серйозними наслідками".